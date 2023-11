Ya puede desactivar una cuenta de Threads sin cerrar su Instagram: así puede hacerlo

En el lanzamiento de la nueva red social de Mark Zuckerberg, Threads, miles de personas se unieron y crearon su cuenta, pero lo que llamó la atención de los usuarios era que no se podía eliminar la cuenta creada, ya que al hacerlo, también se borraría la de Instagram.



Esto porque se utilizaba el mismo ingreso en ambas aplicaciones, por esto diversas personas expresaron su inconformidad con esta política en las demás redes sociales, lo que provocó que el equipo de Meta se pusiera en marcha y tomara en cuenta las peticiones de su público.

Ahora será posible eliminar su cuenta de Threads



De acuerdo con una publicación del director de Instagram, Adam Mosseri, la nueva aplicación tendrá dos actualizaciones que fueron desarrolladas a partir de los comentarios de sus usuarios.



La primera de ellas es que próximamente podrá eliminar su cuenta de Threads sin afectar la de Instagram. Para realizar esto, según explicó Mosseri, debe dirigirse a la configuración, una vez esté allí debe buscar ‘Cuenta’, luego, dé clic en ‘Eliminar o Desactivar perfil’, seleccione la opción de su preferencia y listo.

Puede que a varios de los usuarios aún no les aparezca la nueva función debido a que no han actualizado la aplicación o porque aún no está disponible para su dispositivo, ya que esto se implementará gradualmente para quienes tengan un perfil en la red social.

Por otra parte, la segunda función es que ahora sus publicaciones serán mucho más visibles, porque podrán verse desde Facebook e Instagram.



“Recientemente, presentamos una función que facilita que las personas vean las publicaciones de Threads directamente en Facebook e Instagram, para ayudar a expandir su audiencia y aumentar su alcance”, explicó Adam Mosseri desde su cuenta.



En caso de que usted no quiera que en las otras redes sociales se puedan observar sus escritos en la ‘app’, puede quitar la opción dando clic en la configuración y seguido a esto en privacidad.

Meta lanza Threads, la red social para competir con Twitter

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO