Wikipedia es mayor de edad: hoy cumple 18 años

El 15 de enero de 2001, Jimmy Wales y Larry Sanger impulsaron el que hoy es uno de los portales de consulta más populares del mundo en internet. Wikipedia, un recurso virtual y abierto que ha posicionado un innovador modelo de inteligencia colectiva con interacciones continuas y una comunidad comprometida, cumple este martes 18 años desde su creación.

Todo inició como un proyecto de edición abierta que buscaba mejorar y agilizar el funcionamiento de otra platafoma llamada Nupedia, una enciclopedia de revisión por pares creada en el año 2000, cuyo principal objetivo era crear artículos como los de las enciclopedias con colaboraciones gratuitas de grandes académicos.



Con la intención de agilizar la creación de artículos en Nupedia, Jimmy Wales y Larry Sanger (aún no se sabe a ciencia cierta quién de los dos tuvo la idea primero) desarrollaron el concepto 'wiki', que es reconocido en la cultura digital como sinónimo de colaboración abierta o alimentación vía crowdsourcing. Ese "pequeño proyecto paralelo", Wikipedia, acabó ganando más popularidad que Nupedia, que dejó de funcionar en 2003.

Wikipedia es administrado por la Fundación Wikimedia, la cual es financiada principalmente por donaciones y se ocupa de tareas de supervisión. Sin embargo, el proyecto no suele contratar un personal fijo para la coordinación del porta y vive gracias a la contribución voluntaria de miles de usuarios de internet y tiene un programa de becas.



"Los artículos se editan en comunidad, el material evoluciona constantemente, la diversidad de temas es inmensa, y no posee un plan de trabajo prefijado", explica el proyecto dentro de su resumen de 'Lo que no es Wikipedia'.



Aunque inicialmente no existía el registro de usuarios, pues toda colaboración se realizaba en forma anónima, actualmente, se requiere de un registro para realizar una contribución. Los artículos de Wikipedia son creados y revisados por múltiples usuarios y se actualizan continuamente, pero sin un orden de trabajo establecido.



Para el año 2004, Wikipedia alcanzó su primer millón de artículos, con información en 105 idiomas. Dos años después, Wikipedia en inglés, su idioma nativo, logró sobrepasar el millón de artículos. La enciclopedia virtual en inglés es la más consultada y la que cuenta con mayores contribuciones. Actualmente almacena más de 5'789.369 artículos, tiene 35'425.794 usuarios registrados, de los cuales unos 122.829 han utilizado su rol de 'wikipedistas' en el último mes.



Wikipedia en español, por su parte, inició el 20 de mayo de 2001 y cuenta con 1'499.378 artículos. Esta división del proyecto tiene aproximadamente 225 colaboradores muy activos, que realizan más de 10 ediciones al día, y unos 1.050 colaboradores esporádicos, que entregan más de 2 ediciones al día. El portal de Wikipedia en Español diariamente genera más de 400 artículos, unos 12.000 cada mes.



Desde el 2005 hubo distanciamiento entre Wales y Sanger, quien fue redactor jefe de Nupedia inicialmente. Aunque Sanger participó en el proceso de Wikipedia y asegura que el nombre fue su ocurrencia, Wales se ha proclamado como el único fundador de la enciclopedia virtual diciendo que si bien Sanger era importante, no dejaba de ser un empleado bajo su dirección. ​



En septiembre de 2006, Sanger, doctor en filosofía anunció la creación de una bifurcación de Wikipedia, denominada Citizendium, que visualmente es muy similar a su hermana mayor, pero retoma la idea de una tribuna comunitaria pero se enfoca en nombres reales y expertos en cada materia.​

Las críticas

Aunque la construcción colectiva es una referencia inicial para muchos temas, la idea de una enciclopedia abierta se ha enfrentado a no pocas polémicas. Algunos de sus críticos se han unido en el grupo Wikipediocracy para dirigir sus comentarios hacia la plataforma.



El portal de crítica, cuyo logo es la W de wikipedia al revés, opera también por contribuciones de usuarios y se define a sí mismo como un vigilante de Wikipedia: "Existimos para hacer brillar la luz del escrutinio en las grietas oscuras de Wikipedia y sus proyectos relacionados; examinar la corrupción allí, junto con sus fallas estructurales; y para inmunizar al público desprevenido contra el torrente de información errónea, difamación y tonterías generales que surgen de uno de los sitios web más visitados del mundo, la "enciclopedia que cualquiera puede editar", reza el portal .



Algunos usuarios de ese portal crítico apuntan que a pesar de los millones de artículos que son contenidos en Wikipedia, muchas de las páginas que son contabilizadas terminan siendo páginas cortas, ambiguas o listados que se redireccionan entre sí. Otros acusan a la Fundación Wikimedia de corrupción por el manejo de los fondos de sus donaciones y el método por el que se otorgan becas a los colaboradores.



Las críticas están reunidas en categorías que incluyen conflictos de interés, protección infantil, burocracia, acoso, pagos a editores de contenidos, fuentes confiables, desinformación y foros abiertos, entre otros. Entre ellas, hay una categoría exclusiva para Jimmy Wales y una para editores de contenido pagados.

Cosas que Wikipedia no admite

A pesar de las críticas, Wikipedia abarca una cantidad considerable de iniciativas, foros y proyectos para discusión pública que le hacen un sitio de referencia para polémicas y construcción colectiva. Regular a miles de personas que contribuyen voluntariamente no es una tarea sencilla.



Adentrarse en los cientos de vínculos relacionados a cómo contribuir, editar, enviar correcciones o realizar entradas en el portal toma tiempo. Entre dichos enlaces hay cientos de contenidos relacionados a proyectos independientes y grupos que conversan constantemente entre si. A pesar de que Wikipedia no se define a sí misma como una red social, es una plataforma que recoge muchas interacciones entre usuarios y genera perfiles que resaltan la credibilidad y las contribuciones individuales.



Algunas de las reglas que rigen la plataforma, según el portal de Wikipedia, son la neutralidad y el derecho a la propiedad intelectual. Eso implica que no se admite la publicación de opiniones sin fuentes relacionadas y la comunidad busca alimentar las contribuciones con el mayor número de voces desde distintas perspectivas para evitar sesgos.



Expresamente, el proyecto indica que "Wikipedia no es una tribuna de opinión. (...) debe compilar el conocimiento humano, no ser un vehículo para convertir las opiniones personales en parte del conocimiento humano".



Así mismo, la plataforma prohíbe la propaganda, la autopromoción o las autobiografías. Tampoco se permite la publicidad o la venta de publicaciones dentro de la plataforma.



"Los wikipedistas deben evitar contribuir en artículos sobre sí mismos, sus familias o asuntos que estén personalmente implicados, pues se hace difícil mantener el punto de vista neutral mientras se crean".



Después de 18 años, el sitio de contribución abierta continua vigente, pero solo el tiempo dirá cuál es el impacto de las nuevas regulaciones de internet que vienen avanzando en el mundo desde 2016 para portales como Wikipedia.





LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @LinndaPC