¿Su celular se quedará sin soporte de WhatsApp?

A partir febrero del próximo año la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp dejará de funcionar y brindar soporte en los dispositivos con sistemas operativos inferiores a Android 2.3.7 y iOS 8.

El anuncio marca la pauta de cuáles teléfonos serán obsoletos para el popular programa de mensajería instantánea, que es utilizado por 1.500 millones de usuarios en el mundo.

WhatsApp anunció que no seguirán brindando soporte para Android 2.3.7 y iOS 8 o versiones anteriores pues no volverán a desarrollar actualizaciones de la aplicación para esos sistemas operativos.



Esto significa que algunas de las funciones, como "crear cuentas nuevas o volver a verificar cuentas existentes, podrían dejar de funcionar después del 1 febrero de 2020", aseguró la compañía en su portal oficial.



Entre los equipos que quedarían por fuera del soporte brindado por la compañía, propiedad de Facebook, están por ejemplo el iPhone 4 y los iPad de tercera y cuarta generación.



Por otra parte, si su teléfono usa el sistema operativo Android pero no tiene certeza si la versión es anterior a la 2.3.7, también conocida como Gingerbread, puede seguir los siguientes pasos para averiguarlo.



Primero diríjase al menú 'Ajustes', normalmente representado con el ícono de una rueda dentada. Luego ubique la opción 'Acerca del teléfono', dependiendo el fabricante esta función puede tener nombres diferentes como 'Acerca del dispositivo' o 'Acerca de'. En la nueva pantalla aparecerá un listado en el que debe buscar el título 'Versión de Android'. En caso de que no visualice 'Versión de Android', ubique la opción 'Información de Software' y una vez elegida esa función aparecerá la versión del sistema operativo de su equipo.



Finalmente, este anuncio se suma a otro realizado por la aplicación hace unos meses en el que informaba que a partir del 31 de diciembre de 2019 los dispositivos con sistema operativo Windows Phone no podrán seguir usando WhatsApp.



Además de que la aplicación de mensajería ya no aparece disponible en Microsoft Store desde el pasado mes de julio.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnósferaET