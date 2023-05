WhatsApp Web ya cuenta con una beta pública, por lo que cualquier usuario podrá probar las novedades antes de que sean lanzadas oficialmente. ¿Cómo puedo acceder a las nuevas funciones de la app?

La aplicación web de la red social contaba antes con una beta cerrada. Es decir, solo algunas personas podían acceder a ella y probar las funciones que podrían llegar a la versión oficial. Sin embargo, ahora todos podemos hacerlo.



Con esta beta pública, cada vez que los desarrolladores añadan herramientas nuevas para que sean probadas por los usuarios, aparecerán casi de inmediato en el navegador, previa actualización.



Por ejemplo, si se están probando nuevos emojis, los veremos antes que el resto. Además, podremos reportar errores.

¿Cómo activar la beta pública?



-Ingresa a WhatsApp Web.



-En la parte superior derecha, pulsa los tres círculos verticales. Se abrirá un menú desplegable.



-En este, busca ‘Configuración’ y dale clic.



-Se abrirá otro menú desde la izquierda. Busca ‘Ayuda’, que estará acompañado de un signo de interrogación (?) dentro de un círculo.



-Se desplegará un nuevo menú desde la parte izquierda. Al final de todo encontrarás ‘Unirse a la versión beta’.

-Dale clic al cuadrado de la derecha para activar la opción y listo.



-En caso de que no aparezca esta opción, quizá la beta de WhatsApp Web aún no ha llegado a la región o país donde estás, por lo que solo quedaría esperar.



-Finalmente, si ya no deseas utilizar esta versión de WhatsApp Web, solo sigue los mismos pasos, pero al final desactiva ‘Unirse a la versión beta’.

