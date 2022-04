La versión para ordenador de WhatsApp se ha convertido en una aliada para muchas personas a diario y es que su funcionalidad genera comodidad a la hora de comunicarse con personas en entornos laborales, académicos o recreativos.



A la hora de entrar a WhatsApp Web, la aplicación pide escanear un código QR desde el dispositivo móvil para vincular ambos artefactos a la misma cuenta y que funcionen en tiempo real simultáneamente.

Sin embargo, esto no siempre funciona y en ocasiones se presentan errores que se pueden solucionar con algunos trucos.



En primer lugar, es necesario asegurarse que las versiones están actualizadas y sobre todo que la operación de WhatsApp no tenga inconvenientes. Luego de asegurarse de este punto, puede que el problema sea técnico y solo baste con limpiar los lentes de la cámara para captar con mejor detalle el código QR.



Si esto no funciona, una alternativa puede ser cerrar todas las sesiones vinculadas desde el dispositivo móvil y abrir una nueva para escanear el código.



La tercera estrategia requiere de un tercer dispositivo con cámara. Desde este, los usuarios pueden tomar una foto al código QR de WhatsApp Web y escanearlo desde la versión para smartphone.



Este truco puede ayudarles a abrir sesión en el escritorio, pero cabe resaltar que es necesario hacerlo de manera rápida ya que, luego de un tiempo, los códigos cambian, por seguridad.

