El uso de WhatsApp continúa creciendo y en medio de tantas actualizaciones y nuevas funciones, muchos usuarios aún desconocen el significado de varios mensajes que envía la aplicación continuamente.



Uno de estos avisos correspónde a "Esperando el mensaje", que a pesar de ser explicativo por sí solo, puede ser resuelto en pocos pasos y podría significar varias cosas.

¿Qué significa el 'Esperando mensaje' de WhatsApp?

En primer lugar, esto significa que hay un error que puede ser causa de algún inconveniente en el sistema de cifrado de extremo a extremo, una herramienta de seguridad que WhatsApp usa en sus chats para garantizar la confidencialidad de la información de los usuarios.



Por medio de una contraseña generada cada vez que se envía un m,ensaje, se queda bloquea esta información y solo es liberada en el momento que llega a su destinatario.



Puede leer: Repetidores: una alternativa para mejorar el wifi en casa





En el momento que aparezca en su chat de WhatsApp "Esperando el mensaje", una de las posibilidades es que no se descifre el mensaje de manera correcta y por este motivo el contenido no se genera de manera eficiente.



Cuando esto ocurre, la información queda atrapada en la red y por esto no se puede leer.



Una de los motivios por los que se presenta este error es al reinstalar WhatsApp en algún dispositivo. También puede ocurrir si el otro participante del chat se mantiene ausente de la app por un tiempo e incluso, actualmente se presenta por el modo multidispositivo debido a que la versión web funciona sin necesidad de estar anclada con la aplicación móvil, decisión que ha sido muy criticada por los usuarios.



dependiente del móvil. Esto hace que si reinstalas la aplicación en el móvil pero sigues usando la misma cuenta en la versión web o de escritorio, la clave de cifrado cambie en el móvil y no coincida con las del inicio de sesión de las otras versiones.



Esto también puede darse a veces cuando estás en la versión beta de WhatsApp, y que alguno de los cambios que se haya aplicado a la aplicación en una de las versiones de prueba no esté funcionando correctamente o tenga problemas con el cifrado de los mensajes.



Puede leer: Twitter cumple 16 años y se compromete a combatir la desinformación

¿Cómo corregir este error?

Una posibilidad es llenarse de paciencia y esperar unos minutos a que el error se solucione desde la aplicación. Pero, otra alternativa es actualizar WhatsApp con la última versión disponible, ya que esto puede estar ocasionando que los mensajes no lleguen de inmediato.



Muchos usuarios están inscritos en la versión beta de WhatsApp y desde el apartado de configuración de la app pueden revertir este proceso, ya que por lo general esta opción de prueba puede hacer que los chats tarden en llegar.

También puede leer:

Twitter cumple 16 años y se compromete a combatir la desinformación Llega al país una nueva billetera digital que pasa pesos a dólares

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET