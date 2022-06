WhatsApp se ha convertido en una de las principales herramientas de los usuarios y desde que se lanzó la versión de escritorio, muchos han aumentado su actividad por medio de esta red social.



Sin embargo, hace algunos meses la aplicación ha empezado a tener varios cambios con los que los internautas no se encuentran muy satisfechos.



Desde que WhatsApp anunció que la versión Web se podría empezar a utilizar sin necesidad de que el móvil tuviera internet, todo cambió. La red social ahora se puede tardar en cargar los mensajes o incluso no los encuentra ya que no tiene registro en la versión para computador.



No obstante, existe un truco con el que los usuarios pueden agilizar esta actualización y no perder la cabeza mientras esperan que la aplicación responda.



¿Cómo agilizar la carga de mensajes en WhatsApp?

El truco consiste en borrar la caché de WhatsApp, esto no afectará el rendimiento de la aplicación y por el contrario, es una información que al almacenarse en la nube hace que los datos se demoren más en cargar. Para hacerlo es necesario:



1. Ir a ‘Ajustes’ y seleccionar en ‘Aplicaciones’.



2. Luego ir a ‘Administrar aplicaciones’ y buscar WhatsApp en la lista que aparece.



3. Allí, aparecerá ‘Almacenamiento’ y usted debe pulsar en el botón ‘Eliminar caché’.



4. En este momento debe esperar carga y hacer la prueba ingresando a WhatsApp Web para ver el resultado.

