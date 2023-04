Este 2023 llegó con una nueva actualización en la 'app' de mensajería instantánea más usada a nivel mundial, puesto que más de dos mil millones de personas la han descargado actualmente.

En su última actualización se pueden evidenciar nuevas herramientas, estas son algunas.



- Enviar más de 10 archivos de contenido multimedia.



- Agregar asuntos y descripciones con más números de caracteres.



- Marcar y guardar mensajes que fueron determinados como temporales.



- Reportar los estados.



- Al momento de enviar una foto, tiene la posibilidad de bloquear la posibilidad de que esta se guarde automáticamente en el dispositivo del receptor.



- El tiempo estipulado para borrar los mensajes aumentó a un lapso de tiempo de 60 horas, entre otras.

Últimamente, se ha puesto de moda el uso de los stickers y los emojis, los cuales han sido un auge para quienes prefieren expresarse de una forma más divertida. Estos también tuvieron unos pequeños cambios al momento de poder usarlos. Lo invitamos a conocer cómo hacerlo.

(Puede leer: Le contamos cómo puede enviar mensajes de voz en WhatsApp Web).

Stickers

La aplicación desarrolló herramientas para mejorar la privacidad de los usuarios. Foto: iStock

WhatsApp le permite descargar los stickers que ya se encuentran predeterminados en la 'app'.



- Abra un chat grupal o individual.



- Si es la primera vez que usará stickers, dele clic al icono de emojis y posteriormente al de stickers y finalmente, pulse en añadir.



- Después le aparecerán diversos tipos de stickers y podrá escoger el que desee, pero antes deberá descargarlos.



- Finalmente, al completarse la descarga podrá visualizar todos los stickers del paquete descargado para poder emplearlos.



Otras opciones

​

- ​Usualmente, las personas tienen sus stickers favoritos, por ende podrá verlos rápidamente en el icono ‘recientes’ o, sencillamente, añadiéndolos como 'favoritos'.



- Si definitivamente el sticker no le gustó, tranquilo, podrá eliminarlo, manteniéndolo oprimido y presionando ‘eliminar’.



¿Cómo enviar sticker por medio de WhatsApp Web?



Si se encuentra utilizando esta mensajería en un navegador, deberá seguir los pasos anteriormente mencionados.

(También: Así puede personalizar sus notificaciones en WhatsApp Web).

Aplicaciones para crear stickers

​

Cabe resaltar que son pocas las personas que usan los stickers determinados de WhatsApp, debido a que no logran sentirse identificados con estos o no son de sus gustos.



Basado en lo anterior, hace algunos años se viralizó la creación de stickers con fotos e imágenes, por lo que no pasó mucho tiempo para que comenzaran a lanzarse aplicaciones gratuitas para crearlos.



Algunas de ellas son:



- Sticker Maker Studio.

- Wemoji.

- Sticker Maker.

- Sticker.ly.

- YouCam Perfect.

Emojis

Por otra parte, los emojis son más sencillos de usar, ya que se encuentran listos para ser enviados.



Además, los usuarios tienen la posibilidad de escoger el tono de piel en algunos emojis, teniendo en cuenta que el color que escoja quedará como predeterminado.



Finalmente, cabe resaltar que la nueva actualización de WhatsApp se puede descargar en Android, iPhone y Windows, por lo que podrá utilizar estas funciones.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS