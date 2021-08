Paso a paso: así puede activar Paint en WhatsApp Web

WhatsApp es sin duda alguna una de las plataformas digitales más usadas en todo el mundo, sumando más de 2 mil millones de usuarios activos. Su versión web se ha convertido en una herramienta de comunicación muy popular durante la pandemia, por el aumento del trabajo remoto y la educación virtual.



Aún así esta versión no cuenta con las mismas funcionalidades de la aplicación móvil, en especial en la edición de contenidos, como intervención de fotos con filtros y textos adicionales. Pero, le contamos cómo puede activar una extensión de Paint en su computador para usarla en WhatsApp Web.



Para esto es necesario que active una extensión en su navegador de Google Chrome, que se llama ‘Paint for WhatsApp Web’, para descargarla debe darle clic aquí. Una vez ahí, debe dirigirse al botón ‘Agregar a Chrome’ y elegir ‘Agregar extensión’. Con esto ya podrá empezar usar esta función desde su computador.



Paint es la herramienta de edición de imágenes de Microsoft. Foto: Pantallazo Paint

¿Cómo usar Paint?

Una vez activada la extensión el navegador, debe dirigirse a la página de WhatsApp Web e iniciar normalmente la sesión. Para editar la imagen vaya hasta el chat de su preferencia y seleccione el ícono de ‘Adjuntar’ ubicado en la parte izquierda del apartado donde se escribe el mensaje.



Esto le permitirá elegir la opción de ‘Fotos y videos’, la cual le desplegará una ventana más pequeña para seleccionar el archivo, cuando ya esté sobre la imagen deseada dele clic derecho y elija la opción ‘Edit and share with Paint for WhatsApp Web’.



Al completarse ese paso se abrirá una nueva ventana emergente, en donde se podrá hacer la edición de la imagen con las herramientas que cuenta la plataforma de Microsoft y compartirla posteriormente a sus contactos.

