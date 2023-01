¿Alguna vez ha querido saber si esa persona que le ha bloqueado ha cambiado de foto de perfil en WhatsApp? Son muchos los usuarios que tenemos ese tipo de duda y es por ello que hoy le daremos un sencillo truco que lo sacará en más de un apuro para que así pueda chequear, aunque sea una vez, esa interrogante.



Recuerde que no es necesario tener que descargar alguna aplicación de terceros o algo por el estilo, pues todo se encuentra dentro del mundo de WhatsApp.



En ocasiones bajar una app de terceros puede generar daños no solo a su celular, sino también a la privacidad de tus conversaciones.

Para saber si una persona que lo bloqueó o no en la app cambió de foto de perfil debe seguir al pie de la letra unos pasos bastante simples y rápidos. Incluso lo podrá ver en menos de un minuto.

Cómo ver la foto de perfil de alguien que lo bloqueó en WhatsApp

- Lo primero que debe hacer es pedirle a alguien de confianza que agregue a un grupo con la persona que te bloqueó.



- Eso sí, ese amigo debe conocer también al mismo contacto.



- Una vez estén los dos en el mismo grupo, podrán no solo chatear.



- También puede visualizar cuando leyeron tu mensaje y hasta la foto de perfil.



- Lo malo es que no puede chequear su última hora de conexión.



- Recuerde que si esa persona se va del grupo, ya no podrán seguir chateando.



- Por ende tampoco podrá ver la imagen de perfil de esa persona en WhatsApp.