WhatsApp realiza pruebas para prohibir las capturas de pantalla en fotos de perfil

Una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo es WhatsApp, que constantemente tiene actualizaciones en su sistema, por lo que cada cierto tiempo sorprende a sus usuarios con los cambios que se realizan para los chats o los estados.



En la última versión de pruebas para la red social identificada como 'beta 2.24.4.25', se encuentra un cambio con respecto a la foto de perfil, puesto que ya no podrán tomarle capturas de pantalla a su fotografía, lo que hace más difícil el acceso a sus datos personales.

¿Por qué ya no podrá ver las fotos de perfil en WhatsApp?

De acuerdo con 'WaBetaInfo', en una de las últimas pruebas que se le están realizando a la aplicación, se observa que no se podrán tomar capturas a la foto de perfil de sus contactos, puesto que al intentarlo le saldrá un aviso que le impedirá realizar dicha acción.



"No puede tomar una captura de pantalla debido a restricciones de la aplicación", ese es el mensaje que leerá desde su pantalla cuando le tome una 'screenshot' a la fotografía de su amigo, novio o cualquier familiar que tenga añadido.



Sin embargo, aún existen maneras de evitar esta limitación, solo basta con que una persona que lo tenga agregado dé clic sobre su perfil y le tome una foto desde la cámara de otro dispositivo móvil.



Cabe destacar que esta restricción aún no está disponible, puesto que está en su versión de prueba, lo que quiere decir que no se ha lanzado para el público y la única manera en la que usted pueda evitar que alguien desconocido vea su foto de perfil es modificando la configuración de su privacidad, de acuerdo con 'Xataka'.



Para activar la opción disponible que evita que personas extrañas tengan el acceso a su fotografía, debe dirigirse a los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha, dar clic en 'Ajustes', luego buscar el botón que dice 'Privacidad' y allí encontrará 'Foto de perfil'.



Allí encontrará las siguientes alternativas: 'Todos', 'Mis contactos', Mis contactos, excepto' y 'Nadie'. Para que solo las personas que tiene agregadas en la red social puedan acceder a su foto de perfil debe seleccionar 'Mis contactos'.



Si lo que busca es evitar que alguien en específico no la vea debe pulsar 'Mis contactos, excepto...', que le permitirá seleccionar a aquellos usuarios que no quiere que vean su fotografía y listo.

Así están robando cuentas de WhatsApp. No caiga en la trampa

