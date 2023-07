WhatsApp, uno de los servicios de mensajería instantánea más populares del mundo, cuenta con normas y condiciones de uso muy específicas que, de ser infringidas, podrían terminar en la suspensión de la cuenta de un usuario.

(Lea también: Así puede recuperar las imágenes borradas en WhatsApp en dispositivos iPhone y Android).

Actividades como el spam, fraude o acciones que pongan en riesgo la seguridad de los internautas, pueden resultar en el aplicativo de medidas restrictivas en la 'app'. Los usuarios que reciben un mensaje indicando que su cuenta está "suspendida temporalmente", podrían estar incurriendo en estas infracciones.

¿Por qué le podrían suspender la cuenta en WhatsApp?

Una de las razones más comunes para la suspensión temporal es el uso de una versión no oficial de WhatsApp.



Este tipo de aplicaciones, a menudo desarrolladas por terceros, no están autorizadas y pueden suponer un riesgo de seguridad para los datos del usuario. Si tras la restricción, los usuarios no cambian a la aplicación oficial, podría convertirse en permanente.

(Siga leyendo: Conozca el truco de WhatsApp Web para iniciar sesión sin escanear el código QR).

La extracción de datos, es decir, la obtención automática de información a gran escala para fines no permitidos, es otra práctica que infringe las Condiciones del servicio de WhatsApp. La recopilación puede incluir números de teléfono, fotos de perfil y estados de los usuarios.

Facebook Twitter Linkedin

Infringir las condiciones de uso de WhatsApp puede resultar en la suspensión temporal, o en algunos casos permanente, de la cuenta. Foto: iStock

WhatsApp también hace hincapié en la importancia de utilizar sus servicios de manera legal, autorizada y aceptable. La violación de este principio puede dar lugar a la suspensión de la cuenta. En este sentido, los navegantes no deben:



1. Vulnerar, malversar o infringir los derechos de WhatsApp, de sus usuarios o terceros, incluyendo los derechos de privacidad, publicidad, propiedad intelectual o industrial, derechos de autor u otros derechos de propiedad.



2. Utilizar los servicios para fines ilegales, obscenos, difamatorios, amenazantes, intimidantes, acosadores, que inciten al odio, que sean ofensivos desde el punto de vista racial o étnico, o que promuevan o fomenten conductas ilegales o inadecuadas.



3. Publicar falsedades, declaraciones erróneas o afirmaciones engañosas.



4. Suplantar a otra persona.

(De interés: Corrector de ortografía para WhatsApp: así lo puede activar en Android y iOS).

5. Enviar comunicaciones ilegales o inadmisibles, como mensajería masiva, mensajería automática, marcado automático y metodologías similares.



6. Realizar cualquier otro uso no personal de sus Servicios, a menos que se autorice lo contrario.

Si un usuario considera que su cuenta ha sido suspendida por error, WhatsApp ofrece la opción de solicitar una revisión. Este proceso incluye la entrada de un código de registro de 6 dígitos enviado por SMS. Una vez ingresado, las personas pueden enviar la solicitud y agregar detalles que respalden su caso.

WhatsApp estrena modo multidispositivo

Más noticias en EL TIEMPO

Estos los productos de Google que han desaparecido por no cumplir con lo esperado

Mensajes de números extranjeros: pilas con nueva modalidad de estafa por WhatsApp

Twitch anuncia cambios: tendrá stories como Instagram y copiará función de Tiktok

VALERIA CASTRO VALENCIA

​*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información del Centro de Ayuda de WhatsApp, y contó con la revisión de la periodista y un editor.