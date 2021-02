¿Qué pasa si no acepta las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp?

Un gran revuelo ha generado desde principios de este año el anuncio de WhatsApp sobre los cambios en sus políticas de privacidad, situación que incluso llevó a mover la fecha de la entrada en vigencia de la medida, con el fin de que los usuarios contaran con más tiempo para entender los ajustes en las normas.



La aplicación de mensajería instantánea decidió anunciar qué es lo que sucederá con las cuentas que no acepten el próximo 15 de mayo la actualización de las políticas.



En un primer momento, la plataforma aclaró que si para ese momento la persona no han aceptado los cambios de privacidad, la compañía no eliminará su cuenta, pero no podrá disfrutar de todas las funciones de la aplicación hasta que no diga sí a los ajustes.



“Durante un breve periodo de tiempo, podrá recibir llamadas y notificaciones, pero no podrá leer ni enviar mensajes desde la aplicación”, señala la compañía perteneciente a Facebook.



La plataforma aclaró que si para el 15 de mayo las personas no han aceptado los cambios de privacidad, la compañía no eliminará sus cuentas. Foto: Lionel Bonaventure / AFP

Así mismo, después del 15 de mayo los usuarios podrán aceptar las actualizaciones en las políticas y mientras lo hace se procederá a aplicar la política de usuarios inactivos. Esta normatividad contempla que después de 120 días de inactividad se eliminará la cuenta. El contenido almacenado en la cuenta quedará en el dispositivo del usuario hasta que este elimine la app de WhatsApp en su teléfono.



Por otro lado, antes de la entrada en vigencia de las políticas las personas podrán exportar su historial de chat en teléfonos con sistemas operativos de Android o iOS.



La plataforma aclara además que en el caso que el usuario decida eliminar su cuenta, se borrará todo el historial de mensajes, será eliminado de todos los grupos a los que pertenece y desaparecerán las copias de seguridad.



Los cambios anunciados por WhatsApp a principio de este año están relacionados a los datos que la plataforma comparte con las otras compañías de Facebook. Así como las nuevas funciones que tendrán las empresas que tengan cuentas corporativas dentro de la aplicación.

"Con frecuencia, la gente descubre empresas en Facebook o Instagram a partir de anuncios que incluyen un botón en el que puedes hacer clic para enviarles un mensaje por WhatsApp. Al igual que con otros anuncios en Facebook, si eliges hacer clic en ellos, esta información podría utilizarse para personalizar los anuncios que ves en Facebook", puntualiza la plataforma en su momento.



Así mismo, la app ha aclarado que el contenido de los mensajes seguirá con cifrado de extremo a extremo, que significa que los usuarios serán los únicos que podrán leer y acceder a estas conversaciones. Además, estos datos no quedan guardados en los servidores de la plataforma.

