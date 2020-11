WhatsApp prepara mejoras para la función de archivar mensajes

Los cambios dentro de la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp no paran. La popular aplicación está probando una nueva función que sería el reemplazo de los chats archivados, la cual está en la versión 2.20.130.16.



Esta modificación, señala el portal especializado WABetainfo, se llamará ‘Leer más tarde’ y sería una versión mejorada de la función de archivar y está relacionada con el modo vacaciones que ya está probando la plataforma.



La alternativa le permitirá a los usuarios que las conversaciones que estén marcadas con la opción ‘Leer más tarde’ se queden en la sección de archivados, aún cuando lleguen mensajes nuevos, además, no producirá ninguna notificación.



Las personas encontrarán en la parte de arriba de los chats la opción de ‘Leer más tarde’ y solo cuando ingresen en ese apartado podrán conocer cuáles son los mensajes que han recibido en esos chats.



Así mismo, las conversaciones que sean marcadas con la función permanecerán archivadas, pese a que no se encuentran silenciadas por el usuario.



A través de esta opción, los usuarios podrán hacer uso del botón Editar, en donde podrá elegir qué chats quiere desarchivar.



Hasta el momento, WhatsApp continúa haciendo pruebas de esta nueva función y no se conoce cuando estará disponible para los usuarios.



WhatsApp es la plataforma de mensajería instantánea más usada en el mundo y cuenta con más de 2 mil millones de descargas.



Recientemente lanzó la opción de los mensajes que desaparecen, los cuales permiten que los mensajes que sean recibidos en un chat se borren después de siete días, aún si el usuario no lo ha leído.

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET