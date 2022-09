WhatsApp es una de las aplicaciones que más se utilizan actualmente a nivel global. Sus herramientas, enfocadas a mejorar la comunicación, generan que para los usuarios esta sea una gran opción para transmitir mensajes, realizar llamadas o video conferencias e incluso trabajar y estudiar.



Sin embargo, periódicamente, la aplicación anuncia los celulares en los que dejará de operar. La próxima lista de celulares que ya no tendrán WhastApp se actualizará a partir del 30 de septiembre.



Esto ocurre principalmente porque la aplicación de mensajería desarrolla nuevas optimizaciones que no son compatibles con las especificaciones que tienen algunos móviles de diferentes compañías.



No obstante, los usuarios pueden seguir utilizando WhatsApp, la única limitación es que no tendrán actualizaciones y por este motivo no contarán con las últimas herramientas o mejoras que la app desarrolla.

Los celulares dejarán de tener WhatsApp en Septiembre



Smartphones de marcas populares como Samsung, LG, Lenovo, Huawei y Apple dejarán de recibir actualizaciones de WhatsApp. La lista asciende a 41 dispositivos, entre los que se encuentran:



Huawei

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740



LG

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q



Samsung

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2



iPhone

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

