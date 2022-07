Tenga en cuenta que WhatsApp puede bloquear la cuenta de quien utilice las modificaciones no autorizadas como WhatsApp Plus, GBWhatsApp que son similares y conforman el abanico de alternativas pero que no son la aplicación original por lo que su uso puede tener un alto riesgo.

Hay diferencias entre WhatsApp Plus, GBWhatsApp, FMWhatsApp y similares que ofrecen ventajas como permitir modificar el fondo por chat, aplicar temas, adaptarse a los colores de fondo dinámicos, ampliar la subida de archivos hasta 2 GB, pero con anuncios insertados en las conversaciones y también troyanos.

Por su parte WhatsApp tiene habilitadas las respuestas automáticas a los mensajes, pero no en la app para particulares, sino en WhatsApp Business que de igual manera da la opción de tener dos cuentas en el mismo equipo. además permite responder de forma automática por contactos y por horas.



Hay opción de ver los estados sin que se sepa con WhatsApp Plus y se pueden reproducir los estados de WhatsApp en modo ninja desde la aplicación oficial.



Se puede además configurar mensajes que se autodestruyen después de cierto tiempo al igual que sucede con los chats temporales que irán eliminando toda la conversación conforme cumplan los plazos estipulados (24 horas, 7 días o 90 días).

