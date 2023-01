WhatsApp es sin lugar a duda una de las aplicaciones más utilizadas del mundo y cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en el planeta que se pueden comunicar desde cualquier lugar en tiempo real. Teniendo en cuenta el éxito de la aplicación, sacaron una versión alterna a la llamada original WhatsApp Plus que ofrecen ventajas como permitir modificar el fondo por chat, aplicar temas, adaptar a los colores de fondo dinámicos, ampliar la subida de archivos hasta 2 GB , pero con anuncios insertados en las conversaciones y también algunos peligros. Puede leer: Le contamos todo sobre los cambios en la navegación del 'feed' en Twitter

Ahora bien, con el auge de las personas en TikTok que recomiendan la 'app' se han disparado las descargas. Pero quienes la recomiendan no explican cuáles son los riesgos a los que se exponen.



En primer lugar, al no ser oficial quien la use puede tener muchos problemas a futuro. Uno de ellos es que la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp ha dicho que si usted como usuario cuenta con una 'app' distinta a la original, su número puede ser baneado y nunca más podría usar la aplicación oficial.



Por otro lado, tenga en cuenta que WhatsApp Plus no tiene chats cifrados, lo que significa que cualquier persona podría acceder a sus conversaciones y espiar su información.



Adicionalmente, la aplicación accede a su lista de contactos, por lo que se podrían generar filtraciones de números o algunos problemas podrían derivarse de ciberataques a esta aplicación que podrían comprometer su seguridad.



A pesar de que los años avanzan, los peligros siguen siendo en base los mismos, sin embargo las aplicaciones oficiales se mantienen en constante desarrollo para ser cada vez más seguras, mientras que las versiones alternas le apuestan a otro tipo de cosas.

