WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más usadas en occidente. A lo largo de los años, esta app ha implementado algunas mejoras que son muy útiles para los usuarios, sin embargo, algunas de ellas llegan muy tarde y hacen que las personas busquen alternativas no oficiales como lo es WhatsApp Plus.



En ese sentido, le vamos a contar que es WhatsApp Plus, que se diferencia de la versión oficial y si es realmente segura.

¿Qué es WhatsApp Plus?

Se trata de un mod de WhatsApp que incluye varias mejoras que de momento no están en la app oficial. Vale la pena aclarar, que un mod generalmente es desarrollado a partir del código fuente de la aplicación y sin el permiso de los propietarios.



(No deje de leer: Estas son las 5 novedades de WhatsApp en este 2023



Al ser una versión no autorizada, no es posible descargarla en las tiendas de Google Play Store y App Store. Esto implica, que los usuarios tengan que acceder a ella por sitios web de terceros o tiendas de aplicaciones no oficiales.



Esto implica que muchas veces la seguridad de la aplicación no esté garantizada, motivo por el que los móviles no hacen tan fácil su descarga.

Aunque parece inofensiva, la información de los usuarios puede estar expuesta a ciberdelincuentes. Foto: Archivo particular / iStock

¿Qué funciones tiene WhatsApp Plus?

Esta aplicación está pensada para aquellas personas que buscan un mayor nivel de personalización, pues tiene múltiples temas y fondos, una gran cantidad de emojis imposibles de encontrar en la versión original.



En un principio funciones como: eliminar mensajes, reaccionar a los mensajes con emojis y esconder el estado en línea eran exclusivas de Plus, pero poco a poco fueron llegando a la versión oficial.

¿Es seguro usar la app?

Aunque Plus es muy novedoso, las personas corren un riesgo al utilizar esta versión, pues su información personal puede estar comprometida, ya que la seguridad no está garantizada. A continuación le presentaremos algunas desventajas.



(Siga leyendo: Brasil ordena bloquear Telegram por no ayudar en investigación contra neonazis).



No tiene soporte técnico

Al usar la versión Plus, los usuarios no tienen servicio técnico, es decir, en caso de tener un problema no tendrá solución, pues no tiene dónde comunicarlo.



Riesgo de baneo

Esta versión viola los términos de servicio de WhatsApp Oficial, lo que significa que al emplear la aplicación, puede que sea baneado temporalmente o permanente de su cuenta.



Actualizaciones

Al no ser oficial no recibe actualizaciones automáticas de seguridad. En ese sentido, si se descubre una vulnerabilidad en la aplicación, puede que no se corrija y sea aprovechada por ciberdelincuentes.

