WhatsApp Plus 2024: ¿cuáles son los riesgos de descargar la última actualización?

La aplicación de mensajería WhatsApp es una de las más utilizadas por los internautas de todo el mundo, pues sus datos oficiales arrojan que tiene más de 2.000 millones de usuarios activos en 2024.



A través de ella, además de chatear con familiares y conocidos en cualquier parte del planeta, los usuarios pueden hacer compras, acudir al servicio al cliente de múltiples compañías, organizar tareas y reuniones laborales, estudiar, hacer llamadas y videollamadas, entre otras opciones que convierten a ‘WhatsApp’ en una de las apps más competitivas del mercado.

Pero con el éxito vienen también cosas negativas, como es el caso de la infame aplicación ‘WhatsApp Plus’.



WhatsApp Plus es una APK desarrollada por programadores diferentes a los de Meta, que le permite a los usuarios acceder a nuevas funciones en WhatsApp que no están disponibles en la app original, como cambiar el color de los chats, modificar su horario de última conexión, hacer invisible su estado de visualización de mensajes sólo en algunos chats, personalizar emojis, entre otras.



En el papel, suena bastante bien, pues muchas personas quieren acceder a estas funciones. Sin embargo, al no ser una aplicación oficial de WhatsApp, la compañía ha anunciado desde hace años que tener su número vinculado a ‘WhatsApp Plus’ puede causar la suspensión permanente de su cuenta.



Ahora bien, WhatsApp Plus sigue disponible para descarga, pues muchos internautas siguen usándola, y hace pocos días, los desarrolladores de la APK lanzaron ‘WhatsApp Plus Rojo’, la última actualización.



WhatsApp Plus Rojo promete una experiencia de personalización mucho más profunda, permitiéndole al usuario funciones exclusivas como las siguientes:

Ocultar el nombre o silenciar llamadas para usuarios específicos. Un menú adicional en cada chat, para modificar la voz en mensajes de audio o buscar en la web desde la app. Respuestas automáticas y programación de mensajes. Personalización completa de la interfaz. Notificaciones del estado de sus contactos.

De nuevo, las opciones suenan muy atractivas, pero al ser la personalización mucho más profunda, lo más probable es que su cuenta esté mucho más expuesta a ser descubierta por los servidores de WhatsApp, lo que traería como consecuencia, como se ha advertido antes, la suspensión indefinida de su perfil de WhatsApp.



Adicionalmente, descargando la aplicación a través de un APK, y no de las tiendas autorizadas de aplicaciones, está exponiendo a sus chats y a sus dispositivos a peligrosos virus que pueden robarle su información e incluso el acceso a ellos.

Por ende, le recomendamos mantenerse alejado de este tipo de aplicaciones, para así proteger sus datos personales.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

