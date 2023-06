En noviembre de 2022, la plataforma de mensajería Whatsapp anunciaba varias mejoras para la aplicación, que se darían a través de los meses.



Una de ellas, la que se verá en los próximos días en la versión beta de la aplicación, será la opción de poder realizar llamadas grupales con hasta 32 personas.

Antes de esta actualización, se podía llevar a cabo llamadas grupales con un número reducido de personas, pero ahora se podrán realizar conferencias grupales con al menos 32 usuarios.



Las versiones anteriores de WhatsApp web permitían realizar llamadas de audio y vídeo, no obstante, no era posible realizar llamadas grupales.



Ahora con la actualización 2.2324.1, aunque sigue siendo beta o de prueba, ya se podrá llevar a cabo llamadas grupales de WhatsApp también a través del computador.



La página de soporte de la aplicación indica que estas llamadas se pueden ejecutar, simplemente haciendo clic en el icono de cámara de video o teléfono, en la barra de chat con un grupo.



Por otra parte, si desea hacer una llamada de un grupo que no esté creado y añadir las personas que usted desee, debe hacer lo siguiente:

​

1. Abra WhatsApp, luego, toque la pestaña 'Llamadas'.

2. Toque el ícono de nueva llamada y luego 'Nueva llamada grupal'.

3. Busque a los contactos que quiera añadir a la llamada; luego, toque el ícono de videollamada.

Whatsapp ahora permite pasar chats de iPhone a Android

