Con el objetivo de que los usuarios puedan controlar de mejor manera los mensajes en WhatsApp, la plataforma ha anunciado cambios en la configuración de los chats.



En la nueva actualización de WhatsApp, los usuarios pueden activar de manera predeterminada los mensajes temporales en todos los chats nuevos. Es decir, en las nuevas conversaciones los mensajes desaparecerán después del tiempo que cada usuario indique. Las opciones de tiempo disponibles son: 24 horas, 7 días y 90 días.



Lo que WhatsApp busca con esta actualización es que las comunicaciones a través de la plataforma sean un poco más "naturales" y parecidas a las de la vida real. "La decisión de cuánto tiempo debe existir un mensaje debería estar en tus manos. Nos hemos acostumbrado a que quede una copia digital de casi todo lo que escribimos, sin pensarlo siquiera", dicen en un comunicado.



Esto además representa beneficios para el buen uso del almacenamiento en los celulares.

Claves para entender los cambios en WhatsApp

1. Tenga en cuenta que cuando esté activada la configuración los mensajes temporales, "todos los chats individuales nuevos que tú u otra persona creen estarán configurados para desaparecer al cabo de la duración que elijas".



2. Quienes elijan activar los mensajes temporales predeterminados verán un mensaje en sus chats que les informa a los participantes que esa es la configuración seleccionada. Así queda claro que la elección se aplica a todas las conversaciones en WhatsApp desde ese momento en adelante y que no es algo personal con nadie.



3. Si así lo desea y necesita que una conversación particular no se borre, es muy sencillo revertir la configuración de un chat específico.



4. Esta nueva función es opcional y no cambia ni elimina ninguno de sus chats.



5. Al crear nuevos grupos de WhatsApp, se puede activar la función para que los mensajes desaparezcan luego de un tiempo.

¿Cómo activar la nueva configuración en WhatsApp?

Para comenzar a usar mensajes temporales de manera predeterminada, vaya a Configuración de privacidad y seleccione "Duración predeterminada".



NOTA: Es probable que la actualización aún no esté disponible en su dispositivo. Será cuestión de días para que todos los usuarios puedan activar la configuración.



