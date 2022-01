WhatsApp cuenta con más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo, lo que la convierte en la aplicación de mensajería instantánea más utilizada.



Frecuentemente, se realizan actualizaciones para satisfacer las necesidades del consumidor y esto es lo que ocurrió ahora.



Los nuevos cambios están relacionados con la foto de perfil que podrá visualizarse sin la necesidad de abrir un chat.

Según informó el sitio especializado WaBetaInfo, la nueva función está relacionada con el aspecto de las notificaciones cuando se recibe un nuevo mensaje.



Hasta el momento, la vista previa ofrecía observar el remitente y parte del asunto del chat, pero lo que se incorpora ahora como novedad es la posibilidad de ver la foto de perfil del contacto al momento de llegada la alerta.

Este cambio se aplicará tanto en los chats individuales como grupales, donde aparecerá la imagen en miniatura en al margen izquierdo de la pantalla.



Al tratarse de una fase de prueba, por el momento solo está disponible para la versión beta 2.22.1.1 en iOS 15.



“WhatsApp puede experimentar algunos problemas al agregar fotos de perfil a notificaciones específicas: dado que esta es una función beta, deberíamos esperar nuevas actualizaciones que mejoren la función pronto”, advirtieron desde el portal especializado en la app.

Como sucede con otras herramientas que se encuentran en vías de desarrollo, pueden surgir errores que son solucionados a medida que se conocen, con esto evitan que vuelva a ocurrir cuando tenga una llegada masiva.



Se estima que próximamente la función estará a disposición de otros sistemas operativos, como Android.

De esta forma, la aplicación de mensajería de Mark Zuckerberg se une a esta función que ya está disponible en otras aplicaciones como es la de Messenger, el chat de Facebook, que al momento en el que se recibe un mensaje aparece la foto de perfil de la red social del usuario.



Esta novedad no es la única que WhatsApp tiene planeada aplicar este 2022, sino que los atajos para que el usuario tengo una mejor experiencia es el objetivo de los responsables de app.



Bajo esta premisa se anunció que el nuevo lanzamiento será la posibilidad de la transcripción de los mensajes de audio, ante la posibilidad de tratarse de una nota de voz que no se pueda reproducir por diversos motivos.

Por otra parte, los stickers vuelven a ser un foco de importancia ya que se tiene en cuenta la gran popularidad que adquirieron en los últimos tiempos y los usos frecuentes que se les da en las conversaciones.



Pero, para crear los propios, es necesario tener una app adicional por lo que se encuentra en una fase de creación la función incorporada directamente en Whatsapp.



LA NACION