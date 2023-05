WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en el mundo y cada vez son más los usuarios que manejan información de alto valor por este medio.

Sin embargo, esto también tiene unas demandas de seguridad que van creciendo con el tiempo, por ejemplo, la confidencialidad de las conversaciones puede ser uno de los aspectos a considerar.



A pesar de que muchas aplicaciones envían una notificación en el momento cuando se tome una captura, o por el contrario la imagen queda totalmente negra, este no es el caso de WhatsApp.



No obstante, en el 2022 algunos usuarios de la versión beta experimentaron una situacion de prueba en la que la aplicación si enviaba una alerta al tomar una captura, pero aparentemente esto no prosperó ya que la acción se reversó al poco tiempo y ahora no se envía ninguna notificación.



Aunque hasta ahora las capturas y los estados pueden ser fotografiados, puede que en algún momento esto cambie, pero dependerá de las demandas de los usuarios.

