La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp dio a conocer una lista de celulares que a partir del 31 de octubre dejarán de recibir soporte, quedando sin el servicio de Meta y sin actualizaciones para la aplicación. Todo esto por el sistema operativo con el que trabajan ciertos dispositivos.



Según el informe digital de 2022 elaborado por Hootsuite (una plataforma web y móvil para gestionar redes sociales) y We Are Social (una agencia creativa global), “la aplicación cuenta actualmente con más de 2000 millones de usuarios”, lo que representa la gran influencia que esta aplicación tiene en el mundo, ya que es útil tanto para personas naturales como para pequeñas empresas para comunicarse, trabajar y hasta organizar el día a día, razón por la cual la red social constantemente lanza actualizaciones y novedades dentro de su servicio.



Según informó la compañía, “los celulares que trabajen con la versión 4.0.1 de Android o inferior ya no podrán actualizar la aplicación”. Eso sí, los usuarios que cuenten con esta versión del sistema operativo pueden actualizarla y continuar con el uso de WhatsApp. Algunos modelos de iPhone probablemente estén incluidos en esta lista, aunque todavía no se confirma si habrá versiones de iOS que quedarán excluidas.



Todavía no se ha confirmado qué dispositivos de iphone se incluirán en esta lista. Foto: iStock

Así las cosas, el ‘mes del terror’ habría llegado con todas sus fuerzas para el mundo digital. Conozca la lista de los modelos de celular que quedarán sin el servicio de WhatsApp a partir del 31 de octubre:



Samsung:

Galaxy Ace 2

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy S3 mini Y

Galaxy Xcover 2

Huawei:

Ascend D2

Ascend Mate

Ascend G740



LG:

Lucid 2

Optimus F7

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5 II

Optimus L5 II Dual

Optimus L3 II

Optimus L7 II Dual

Optimus L7 II

Optimus F6

Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Optimus L4 II

Optimus L2 II

Optimus F3Q



ZTE:

Grand S Flex

Grand X Quad v987

Grand Memo

V956 UMi X2

WIKO:

Darknight,Cink Five

HTC:

Desire 500



Otros como:

Archos 53 Platinum

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Lenovo A820

Faea F1 THL W8.



¿Cómo saber cuál es el sistema operativo de mi celular?

En el caso de los usuarios de Android, estos son los siguientes pasos:



1) Ir a 'Ajustes'.



2) Presione la opción 'General y Actualización del Software'.



3) El celular le mostrará el número de la versión con el que podrá comprobar si su dispositivo hace parte de la lista.

¿Cómo respaldar su información en WhatsApp?



1) Abra WhatsApp.



2) Diríjase al apartado de 'Configuración', dando clic en la parte superior en la que encontrará tres puntos verticales.



3) Seleccione la opción 'Chats' y haga clic en 'Copia de seguridad ', en donde podrá ver detalles como el tamaño de esta copia de seguridad y el destino al que será llevada.



4) Elija a qué destino llegará su copia de seguridad, dado que la opción más común es Google Drive. Verifique los detalles de su cuenta y su dirección de correo.



Seleccione si desea guardar las imágenes y vídeos. Una vez haya finalizado estos pasos, espere a que su copia esté lista.



