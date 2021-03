Estos son los celulares que no tendrán soporte de Whatsapp

Whatsapp, una de las aplicaciones más usadas en el mundo, con más de 2 mil millones de usuarios activos, dejará de tener soporte para algunos teléfonos celulares, en los que ya no se podrá descargar y perderá su acceso a este servicio.

Según anunció la aplicación, la última versión de WhatsApp (2.21.50) necesita de iOS 10 en adelante para funcionar. Es decir, aquellos dispositivos que cuenten con iOS 9 o anterior ya no podrán descargarla y perderán su acceso a esta popular aplicación de mensajería.



Esto significa que dejará de estar operativa en una gran cantidad de teléfonos iPhone.

De esta manera, los usuarios que cuentan con un iPhone 4S o inferior no podrán seguir actualizando WhatsApp, pues no cumplen con los requisitos mínimos de sistema operativo que exige la aplicación, que dejará de estar operando en estos teléfonos.



Esto no implica que, de la noche a la mañana, los usuarios que no tengan instalada la última versión de la 'app' vayan a dejar de tener acceso a la aplicación. Sin embargo, con el paso del tiempo, al no poder acceder a las nuevas actualizaciones, la aplicación comenzará a dar problemas y, al final, dejará definitivamente de funcionar.



Para los que tienen iPhone 5 o posteriores, lo recomendable es actualizar a la versión más reciente, que en el caso del Iphone 5 es iOS 10.3.4, que sí seguirá teniendo soporte de Whatsapp.



