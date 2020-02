WhatsApp: 2.000 millones de usuarios y otros hitos de la aplicación

WhatsAppse ha ganado la corona una vez más. Además de ser la aplicación más descargada de los últimos años, esta semana reveló que llegó a los 2.000 millones de usuarios activos mensuales.



Es una cifra impresionante que duplica la de los usuarios de Instagram (1.000 millones) y que habla de más de la mitad de los 4.200 millones de usuarios que usan internet en el mundo según Naciones Unidas.



WhatsApp se convierte además en la segunda aplicación del gigante azul Facebook en sobrepasar esa barrera.

Hitos de WhatsApp desde sus inicios

WhatsApp se creó en febrero de 2009 por parte de Brian Acton y Jan Koum, ex trabajadores de Yahoo, que tenían como ideal el crear una agenda inteligente de notificaciones para saber lo que hacía una persona, si estaba disponible para hablar o si era mejor contactar con ella en otro momento.

En 2010, la plataforma activó su servicio de geolocalización para habilitar la posibilidad de compartir el lugar de ubicación entre contactos. Tardarían cerca de siete años para habilitar después la opción de ubicación en tiempo real.

Para el 2011 los grupos de WhatsApp eran un hecho, la función que cambió la manera de compartir con varias personas en simultáneo y facilitó la comunicación inmediata que no fuera por correo electrónico derivó años más tarde en la necesidad de habilitar la opción de elegir en cuáles grupos desea estar y en cuáles no.

Los mensajes de voz llegaron en el 2013. Mientras que para algunos es una forma de comunicarse muy entretenida para otros genera molestia, especialmente cuando se trata de audios demasiado extensos. La opción, que a veces está acompañada de planes de datos que no cobran por el uso, ha llegado a ser una salvación para reemplazar las llamadas telefónicas cuando no hay saldo.

Uno de los principales hitos fue la adquisición de la app de mensajería por parte de Facebook. La operación económica ocurrió en octubre de 2014 y ascendió a un valor de 21.800 millones de dólares.

Para el quinto aniversario de la aplicación llegan los famosos 'chulitos', que permiten saber si un mensaje llegó o no o si fue leído por el receptor. La medida, que permitía saber si alguien lo estaba o no ignorando, derivó después en la posibilidad de desactivar los 'chulitos' azules a los contactos.

En 2015 llegó WhatsApp Web, un desarrollo en línea que permite acceder a los chats desde un computador. La función es práctica y opera con un código QR de su teléfono móvil. En cuestión de meses se hizo necesario que WhatsApp le avisara cuáles sesiones web tenía activadas y que bloqueara el uso de más de dos páginas activas en simultáneo para evitar que terceros revisaran las conversaciones ajenas.

Las videollamadas llegaron en 2016. En ese mismo año, inició un camino para la aplicación que lo igualaba con competidores como Telegram al activar los mensajes encriptados. La encriptación se traduce a que desde ese entonces los mensajes que se envían en la aplicación viajan de punto a punto (de su teléfono al servidor y de allí al otro equipo) , al cifrar los mensajes se evita que terceros accedan a los datos del servidor y vean sus conversaciones.



De hecho, durante el anuncio de la llegada a los 2.000 millones de usuarios, la plataforma aprovecho la ocasión para resaltar la importancia de esta medida, que ha sido criticada por instituciones como el FBI y otras figuras de la política de EE. UU.



Según Will Cathcart, CEO de WhatsApp, la seguridad con la que lo seres humanos se han comunicado a lo largo de la historia no debe desaparecer, y según el ejecutivo no existen planes para cambiar o eliminar su sistema de cifrado.

En materia de fotografía, en 2017 se incorporaron los estados, luego de que se volverán famosos en plataformas como Snapchat e Instagram. Meses después aparecieron los stickers, pegatinas que pueden ser creadas por los usuarios y agregadas como paquetes para reemplazar en algunas ocasiones el uso de emoticones. Adicional a estos, para este mismo año, WhatsApp incorporó la videollamadas grupales con una capacidad de hasta cuatro personas.

En 2018, la plataforma de mensajería activó las notificaciones de reenvío, que le permite a los usuarios saber si el mensaje, foto, video o archivo recibido a sido reenviado. Además, desde este mismo año quienes envían mensajes de voz lo pueden hacer sin mantener pulsado botón del micrófono.

El año pasado WhatsApp cumplió su primera década. Además del alcance masivo que ha logrado, en 2019 hubo varios debates en materia de privacidad después de que Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, anunció sus planes de integración de los servicios de mensajería.



La idea sería permitir la comunicación por WhatsApp, Instagram Direct y Facebook Messenger y activar la encriptación punto a punto en todas las apps. Sin embargo, reguladores ven con sospecha el movimiento que podría concentrar a miles de millones de usuarios y sus comunicaciones en servidores centralizados.

REDACCIÓN TECNÓSFERA@TecnosferaET