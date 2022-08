Buenas noticias para los usuarios de Windows, pues ya no tendrán que descargar la aplicación de WhatsApp de escritorio, versión web, para poder usarla. Ahora solo tendrán que descargarla directamente desde cualquier dispositivo con sistema operativo Windows.

Quienes deseen hacer uso de esta ya no tendrán que mantener vinculados los celulares, ya sea para recibir, enviar o sincronizar mensajes. No obstante, se debe tener en cuenta que sí deberán vincularlo solo al momento de iniciar sesión en dicha aplicación.



Quizás se encuentren con que la informática no es idéntica a la versión anterior de la app para Windows, pero al ingresar, podrán observar que es la misma interfaz de WhatsApp Web.

Pueden hacerlo tanto en Windows 10 como en Windows 11 Foto: iStock

¿Cómo obtener la nueva versión?

Pueden hacerlo tanto en Windows 10 como en Windows 11, lo único que las personas deben hacer es acceder al link que los lleva a la tienda de Microsoft y le dan clic en el botón ‘Instalar’ y de ahí proceden a la descarga e instalación.



Ahora, sí cuentan con la opción anterior basada en la web, es importante que la quiten antes, ya que así evitarán problemas técnicos. El proceso no es demorado, y por tanto, en cuestión de minutos tendrán todo listo.

Otras propuestas de mensajería

Lo que se sabe hasta ahora por parte de la compañía Meta es que contempla un plan para implementar la función multidispositivo en WhatsApp. Así podrán vincular, por lo menos, cuatro dispositivos diferentes a una misma cuenta de la app ya mencionada. Todo eso, sin la necesidad de que tengan conectados su teléfonos. Eso por un lado, lo otro es que la compañía promete el cifrado de extremo a extremo en todos los dispositivos que, como clientes, vayan a utilizar.

Otras versiones

Se espera que tanto tablets como computadores de la marca apple puedan estar disponibles en el catálogo de WhatsApp pues, por ahora, dicha aplicación solo cuenta con soporte para Android, iOS y Windows.

