¡Pilas! WhatsApp pone fecha límite para aceptar nuevas políticas

Vuelve y juega. WhatsApp volvió a alertar a los usuarios que no han aceptado la actualización de políticas que plantea cambios en la configuración de privacidad. Varias personas están recibiendo un mensaje en el que se advierte que hay un plazo máximo para aceptar esta actualización.



La app de Facebook insiste en poner una nueva fecha límite para que los usuarios acepten el cambio. Recordemos que en su momento tuvieron que posponer la entrada de las nuevas políticas a partir de una crisis reputacional en la que se le acusaba de vulnerar la privacidad de sus usuarios en muchos niveles.



Los cambios en la configuración de privacidad entraron en vigencia desde el 15 de mayo de este año para todos aquellos usuarios que han aceptado la actualización. Sin embargo, WhatsApp sigue funcionando para aquellos que no aceptaron o no han aceptado estos cambios. Lo que ha hecho la plataforma es invitar varias veces a sus usuarios a aceptar las nuevas configuraciones.



"Podrás aceptar nuestras Condiciones antes del 6 de noviembre de 2021 para seguir usando WhatsApp", dice en el mensaje que están recibiendo varios usuarios nuevos de la plataforma junto a aquellos que no hayan aceptado las nuevas condiciones de privacidad en el pasado.

¿Qué pasa si no acepta antes de la fecha límite?

El mensaje que está enviando WhatsApp puede ser confuso. Dicen que los usuarios "podrán aceptar" las nuevas configuraciones de privacidad "para seguir usando" la plataforma. Pero, ¿esto significa que los usuarios que no acepten antes de la fecha límite se quedarán sin WhatsApp?



No. El portal especializado Xataka explica que "pese a que WhatsApp ponga una fecha límite, la aplicación seguirá funcionando normalmente a partir del 6 de noviembre; incluso aunque no se acepten los cambios en la privacidad".



Muy seguramente después de ese 6 de noviembre lo que ocurrirá es que WhatsApp vuelva a invitar a sus usuarios a aceptar las políticas antes de una nueva fecha límite, pues la plataforma de Facebook insiste en que los usuarios tengan en cuenta los beneficios que llegan con el cambio en la configuración de privacidad.

¿Cuáles son las nuevas condiciones de privacidad?

La actualización que tendrá WhatsApp va en dirección de mejorar y fomentar una comunicación más directa entre los usuarios y las cuentas de empresas y negocios dentro de la app.



Le apuestan a que un cliente pueda hablar con su aerolínea, su tienda de ropa favorita y cualquier otra empresa, y adquirir o consultar sus servicios a través de la plataforma. En concreto, buscan simplificar el proceso de contacto y que el usuario sepa desde un principio que está recibiendo el mensaje desde una cuenta comercial.



Para eso hay cambios que tienen que ver con la vinculación que tendrán los datos de WhatsApp con las otras plataformas de Facebook.



La app de mensajería pasará a compartir ahora más datos con las otras empresas de Facebook. ¿Para qué? Para seguir personalizando los anuncios que ve en otras redes sociales.



Pero, ojo, eso solo pasará con información que tenga que ver con la comunicación con cuentas comerciales y de negocios.



“La privacidad y seguridad de tus chats personales con familiares y amigos jamás cambiarán. Ni WhatsApp ni Facebook pueden ver el contenido que compartes con familiares y amigos, incluidos tus mensajes y llamadas personales, los archivos que compartes y las ubicaciones que envías”, aclara la plataforma.



WhatsApp también asegura que cada usuario puede elegir si se comparte o no su número con alguna empresa y puede bloquearla en el momento que desee. Además, indican que ninguna empresa puede contactarlo si no tiene su aprobación.



