El falso mensaje sobre los cambios en las políticas de WhatsApp

Los cambios que tendrán en los próximos meses las políticas de privacidad de WhatsApp han cobrado gran interés entre el público en general y están siendo utilizados para promover mensajes falsos referentes a este tema.



En la aplicación de mensajería instantánea están compartiendo una publicación en la que se señala que es posible no autorizar que WhatsApp haga uso de la información personal y por consecuencia los ajustes que se realizarán en las políticas de la app. El mensaje, que está siendo distribuido por medio de cadenas en la plataforma, es completamente falsa.



En la comunicación se le solicita a la persona compartir la publicación con toda la lista de contactos, con el fin de obtener una supuesta marca de verificación a la cuenta con el fin de que esta no esté incluida en las nuevas reglas.



“Este tipo de engaños persigue distintos propósitos, principalmente funcionan como spam y suelen distribuirse simplemente como medio de diversión para sus creadores. Además, suelen ser utilizados para generar incertidumbre entre los receptores”, señaló Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.



Es importante aclarar que compartir este tipo de mensajes no evita que la plataforma aplique las políticas de WhatsApp y en el caso de que el usuario no las autorice, la plataforma procederá a eliminar la cuenta.

“Contrario a lo que se podría pensar, los mensajes en cadena hacen perder tiempo y a menudo difunden consejos falsos o incluso peligrosos para los usuarios desprevenidos. Algo similar vimos con relación al covid-19 al comienzo de la pandemia y las noticias falsas que circularon en torno al virus”, detalló Gutiérrez.



Recientemente, WhatsApp decidió mover por tres meses la entrada en vigencia de las nuevas políticas y ya no se realizará el próximo 8 de febrero. Esto se da con el fin de que los usuarios conozcan en detalle cuáles serán los ajustes en la normatividad.



La plataforma ha aclarado que la actualización no significa que la compañía tendrá acceso a los mensajes de sus usuarios, ya que estos continuarán con cifrado de extremo a extremo. Además, precisó que los cambios están relacionados a las nuevas opciones que tendrán las cuentas de negocios y empresariales dentro de la plataforma.

