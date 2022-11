WhatsApp ha desarrollado las encuestas de WhatsApp o las WhatsApp Surveys,para recibir retroalimentación por parte de los usuarios de la aplicación y tener ideas sobre nuevas funciones, sugerencias y también usos que se le da a la herramienta.

La idea es que por medio de un chat de WhatsApp Surveys se le enviarán periódicamente las encuestas.



Antes de participar, la aplicación informará la finalidad del cuestionario y si quiere puede hacerlo, si no no pasa nada.



También puede optar por darse de baja de la lista de difusión o bloquear a WhatsApp Surveys en caso de no querer seguir recibiendo invitaciones.​

¿Quién las envia?

Es importante que tenga en cuenta que la encuesta provenga efectivamente de WhatsApp y no de una estafa.



Para ello, hay que fijarse en que lleve la marca de verificación verde y que la envíe el número de teléfono +16505361212 o el +16508638904. De lo contrario, la app recomienda informar del fraude y bloquear al remitente.



WhatsApp también está buscando que las personas usen el formato encuesta dentro de los grupos y se espera que estén disponibles pronto para los demás usuarios

También se pueden hacer

De acuerdo con WABetaInfo, WhatsApp ya está trabajando en la capacidad de hacer encuestas en la aplicación.



De hecho las versiones preliminares señalan que funcionará de manera prácticamente idéntica a la de Telegram, salvo que no lo hará en chats individuales.



Tal vez sea más como funciona en Instagram, en donde se crea una pregunta y se establecen una serie de opciones.



No se sabe exactamente qué tipo de interfaz visual tendrán estas encuestas, pero podrán mostrarán el número de votos, quién ha respondido y demás.

Aún no se puede determinar cuándo se lanzará la función finalmente.

