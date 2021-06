'Modo desaparición', la nueva opción que tendría WhatsApp

Privacidad: desde hace unos meses, con el anuncio de cambios en sus políticas, esa se convirtió en la mayor cruzada de WhatsApp. Todo indica que la popular app de mensajería instantánea ahora trabaja en opciones que le permitan recobrar la confianza de sus usuarios tras la polémica que desataron sus nuevas condiciones de servicio.



Al menos así lo aseguró WABetaInfo, uno de los portales más confiables sobre información y actualizaciones de esta aplicación. En un artículo reciente, aseguró que WhatsApp estaría probando una nueva herramienta llamada 'Modo desaparición'.

WABetaInfo explica que la opción estaría disponible en una futura actualización (no especifica cuándo) y que le permitirá al usuario eliminar los mensajes de forma predeterminada, ya sea en una conversación individual o grupal.



El portal reseña que esta sería una característica pensada para quienes pedían más herramientas de privacidad en la plataforma.



De hecho, aunque asegura que no son idénticas, la compara con los 'chats secretos' disponibles en Telegram, una de las plataformas que ganó adeptos tras el escándalo de las nuevas políticas.



¿Cómo funcionaría?

Actualmente WhatsApp cuenta con opciones que permiten eliminar los mensajes ('Eliminar para todos' y 'Eliminar para mí') o configurar para que estos se borren en determinado tiempo ('Mensaje temporales').



Pero esas herramientas tienen sus 'peros'. En la primera, solo es permitido en un tiempo estimado de 60 minutos. Si se excede ese lapso solo se puede 'Eliminar para mí'. En la segunda opción, cuando se activan los mensajes temporales, estos desaparecen siete días después de haberlos enviado.



Este sería el menú para los mensajes efímeros. La fotografía fue revelada por WABetaInfo. Foto: Archivo Particular

Muchos portales especializados aseguran que la app trabaja desde hace un tiempo en mejoras estas herramientas. Sin embargo, coinciden en que ambas están lejos de ofrecer el nivel de privacidad disponible en plataformas similares. En muchas de estas, por ejemplo, hay opciones de mensajes efímeros, los cuales desaparecen en cuanto son leídos por el destinatario.



Por eso, el 'Modo desaparición' sería una apuesta ambiciosa de WhatsApp.



WABetaInfo asegura cuando esté activo todos los chats nuevos tendrían activados los mensajes efímeros. Y aunque no ofrece más detalles, todo apunta a que se aplicaría la configuración establecida por los usuarios dentro de los 'mensajes temporales' (ver foto).



Incluso, dice el portal que el destinatario no podría tomar captura de pantalla en la conversación o a los archivos multimedia de esta.



En su artículo, WABetaInfo comenta que la plataforma también estaría trabajando en otras actualizaciones, como la posibilidad de cambiar el color de los íconos de la aplicación.



WhatsApp, sin embargo, no ha informado hasta ahora sobre futuras actualizaciones.

