WhatsApp lanza 'nombres únicos' para contactos: una mayor privacidad y fácil búsqueda

En un esfuerzo por mejorar la experiencia de usuario y la privacidad, WhatsApp está en proceso de introducir una funcionalidad que revolucionará cómo las personas interactúan dentro de la aplicación.



La característica principal de esta actualización es la incorporación de nombres de usuario únicos, una herramienta que mejorará significativamente la manera en que se encuentran y contactan a las personas dentro de la aplicación.

Esta nueva funcionalidad permitirá a los usuarios de WhatsApp buscar y contactar a personas que no están en su agenda de contactos, simplemente utilizando el nombre de usuario único. Esta característica elimina la necesidad de tener el número de teléfono de la persona para agregarla o contactarla.

inicialmente revelada en mayo, la función de nombres de usuario únicos es similar a lo que ya ofrecen otras plataformas de mensajería como Telegram. Los nombres de usuario reemplazarán los números de teléfono en la información del contacto, proporcionando una forma más sencilla y privada de identificación.

Desarrollo continuo y pruebas en curso

WaBetaInfo, un medio especializado en noticias de WhatsApp, confirma esta actualización tras analizar la versión beta para Android 2.23.25.19. En esta versión, se comprobará que la barra de búsqueda sugiere la opción de introducir nombres de usuario únicos para encontrar contactos no guardados.

Esta actualización es un paso adelante en la facilitación del proceso de conexión con otros usuarios, ya sean conocidos o desconocidos, a través del nombre de usuario único. Permite una comunicación más directa y accesible dentro de la plataforma.

Además, esta función subraya el compromiso de WhatsApp, propiedad de Meta, con la privacidad y seguridad de los datos personales de sus usuarios. Al no necesitar el número de teléfono de una persona para contactarla, se refuerza la protección de información sensible.

Cabe destacar que la adopción de nombres de usuario únicos será opcional. Los usuarios que prefieran no utilizar esta función y no establezcan un nombre de usuario único no serán localizables a través de esta nueva herramienta de búsqueda.

Actualmente, la función de nombres de usuario únicos y su correspondiente método de búsqueda siguen en desarrollo. WhatsApp continúa trabajando para perfeccionar esta característica, buscando ofrecer una experiencia de usuario óptima que equilibre la facilidad de uso con la protección de la privacidad.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

