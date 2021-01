Estos son los datos que WhatsApp recopila al ser descargada

WhatsApp es sin duda alguna una de las aplicaciones más exitosas del mundo, con más de dos mil millones de usuarios activos, y se ha convertido en una plataforma de uso diario que le permite a las personas comunicarse rápidamente.

Una de las características que más destaca la compañía es el hecho de que las comunicaciones están cifradas de extremo a extremo, eso quiere decir que solo las personas involucradas en el chat pueden ver su contenido y la plataforma no puede acceder a los mensajes, ni éstos tampoco quedan almacenados en sus servidores.



Aún así, Apple recientemente hizo una nueva actualización de privacidad que muestra cuáles son los datos que almacenan las aplicaciones que son descargadas en su tienda Apple Store.



En esto señaló que la popular aplicación de mensajería instantánea, propiedad de Facebook, recopila información de los contactos que están agregados en nuestro celular, así como la IP de la conexión y datos comerciales.



WhatsApp tiene más de dos mil millones de usuarios activos en el mundo. Foto: Lionel Bonaventure / AFP

Situación que generó que WhatsApp decidiera publicar en su página web oficial cuál es la información que recopilan de sus usuarios y que no se encuentra cifrada. “Si bien debes otorgarnos acceso a tus contactos para que podamos entregar los mensajes que envías, no compartimos las listas de contactos con nadie para que haga uso de ellas, ni siquiera con Facebook”, indicó.



Esta es la información a la que la aplicación accede cuando es descargada en un dispositivo móvil:



- Datos de contacto: la compañía indicó que ellos tienen el número de teléfono del usuario y en algunos casos su correo electrónico, si este último es incluido por el usuario.



- Contactos: la plataforma tiene acceso a los números de todos tus contactos. “Te solicitamos permiso para acceder a tus números de teléfono a fin de identificar cuáles de ellos están verificados en nuestro sistema. Si eliges otorgarnos permiso, la aplicación muestra los nombres que selecciones de tu lista de contactos”, indica WhatsApp.



- Datos financieros: esto aplica para los países en donde la aplicación tiene habilitado los pagos dentro de la plataforma, con esto accede a la información del banco en el que el usuario tiene su cuenta y los datos de tarjeta de crédito que es registrada por la persona.



- Compras: si el usuario accede a cuentas que tienen tiendas en Facebook y WhatsApp, la plataforma conoce cuál es la actividad de compra, tanto los productos que adquiere como los que la persona mira. “Esto significa que las búsquedas y tus experiencias de compras en las tiendas pueden influir en lo que ves en las tiendas y en otros productos de Facebook”, detalla la compañía.



- IP de la conexión: la aplicación puede acceder a la dirección IP de la cual se conecta el teléfono para poder usarla.



- Ubicación: la compañía señala que aunque no tienen acceso de la ubicación precisa del usuario, si tienen la dirección IP y el código del país del número de teléfono usado por la cuenta.



- Contenido de la cuenta: WhatsApp señala que reciben la información de foto, nombre y descripción del perfil de la cuenta y de los grupos.

