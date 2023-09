WhatsApp, la popular aplicación de mensajería propiedad de Meta, tomó medidas rápidas para abordar un problema que surgió en su última versión beta para Android. Se trata de un error que afectaba la funcionalidad de la aplicación al responder a actualizaciones de estado.

La beta 2.23.19.8 de Android reveló las iniciativas de Meta en WhatsApp para mejorar la integración con otros servicios de mensajería, como Telegram y Signal, siguiendo las pautas de la Ley de Mercados Digitales.



Sin embargo, esta actualización presentó un error que causaba que la aplicación se bloqueara al responder a una actualización de estado, según reportó WABetainfo.

Frente a esto, la respuesta de la compañía no se hizo esperar. La compañía distribuyó un parche de corrección, la versión 2.23.19.12 para Android, que ya está disponible para su descarga en la tienda Google Play.

El parche tiene como objetivo solucionar el error y garantizar que los usuarios de la versión beta puedan continuar utilizando la aplicación de manera efectiva.

¡Pilas! Estos son los celulares que se quedan sin WhatsApp en un mes



Una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo dejará de funcionar en algunos dispositivos móviles: se trata de WhatsApp. La 'app', propiedad de Meta, anunció importantes cambios en la compatibilidad de equipos que afectarán a algunos usuarios a partir de octubre de 2023.



Hasta la fecha, la plataforma de mensajería está disponible con Android OS 4.1 y versiones posteriores; iOS 12 y versiones posteriores, y KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores, incluidos los JioPhone y JioPhone 2.

Según informó WhatsApp a través de su blog, desde el 24 de octubre de 2023, solo se admitirán dispositivos con sistema operativo Android 5.0 y versiones posteriores.

Dada la constante evolución de dispositivos y software, la empresa realiza revisiones frecuentes para determinar qué sistemas operativos seguirán siendo compatibles con su plataforma.

Antes de realizar cualquier cambio, las personas recibirán notificaciones dentro de la plataforma, instándolas a realizar las actualizaciones pertinentes. Foto: iStock

Cada año, WhatsApp identifica aquellos sistemas que están quedando obsoletos o que poseen una base de usuarios reducida. Estos sistemas, a menudo, no tienen las actualizaciones de seguridad más recientes o no ofrecen las funcionalidades necesarias para que la aplicación funcione de manera óptima.



Los usuarios no se quedarán desinformados si sus sistemas operativos dejan de ser compatibles. La 'app' asegura que, antes de realizar cualquier cambio, las personas recibirán notificaciones dentro de la plataforma, instándolas a realizar las actualizaciones pertinentes.

¿Cómo saber si alguien me bloqueó en WhatsApp?

