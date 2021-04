¡Pilas! Así están robando cuentas de WhatsApp; evite caer en la trampa

Los ciberdelincuentes no pierden oportunidad para realizar ataques y engañar a usuarios de internet, y para esto se aprovechan de las plataformas más usadas. Precisamente, diferentes usuarios en Colombia han denunciado a través de redes sociales una nueva modalidad que busca robar cuentas de WhatsApp.



Los atacantes hacen uso de los mensajes de verificación de la cuenta para poder secuestrar el perfil y quedarse con la información almacenada en la aplicación. Estos hechos ya habían sido alertados por la compañía de ciberseguridad Panda.



Una de las víctimas más recientes es Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, quien alertó a través de su cuenta de Twitter el hecho.



"Mi cuenta de WhatsApp fue 'hackeada' en la madrugada. Aunque ya la recuperé, me entero de que varias personas han sido víctimas del mismo ataque en las últimas horas. Por favor tengan cuidado. Si reciben un mensaje pidiendo enviar un código de SMS no contesten, así 'hackean' la cuenta", escribió el funcionario.

Mi cuenta de Whatsapp fue hackeada en la madrugada. Aunque ya la recuperé, me entero que varias personas han sido víctimas del mismo ataque en las últimas horas.



— Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) April 5, 2021

La forma en la que operan es la siguiente: el usuario recibe un mensaje a través de WhatsApp de una cuenta que simula ser un contacto de servicio técnico de la aplicación o de un familiar o conocido. En la comunicación, la persona es notificada de que debe corroborar si el número de teléfono de la cuenta está relacionado con la tarjeta SIM que actualmente tiene el usuario.



Para esto, en el mensaje le señalan a la persona que debe reenviarles a través del chat el código de cuatro dígitos que durante el día recibirá a través de mensaje de texto.



Una vez la persona entrega el código, les da acceso a los delincuentes para ingresar a la cuenta desde otro dispositivo, por lo que no la puede seguir utilizando desde su teléfono. Con esto, los atacantes pueden acceder a la lista de contactos del usuario y contactarse con ellos haciéndose pasar por la víctima y engañando a más personas.

Este es el tipo de mensaje que los usuarios reciben por parte de los atacantes. Foto: Archivo particular

En algunos casos, los ciberdelincuentes se hacen pasar como el operador de telefonía móvil, pero utilizan la misma modalidad.



Este es el mensaje en el cual WhatsApp le notifica que están solicitando el código de verificación por mensaje de texto. Foto: EL TIEMPO

Expertos en ciberseguridad señalan que para evitar caer en ese tipo de estafas es importante revisar los mensajes e ignorar aquellos que provengan de un número desconocido. Cuando se tratan de cuentas de compañías, la aplicación notifica que se trata de un contacto empresarial.

Posteriormente, el usuario recibe el código de verificación a través de mensaje de texto. Foto: Archivo particular

Recuerde que si usted directamente no hizo la solicitud del código de verificación y le llega a través de los mensajes de texto de su equipo, no se lo comparta a ninguno de sus contactos.



Además, si le notifican algún problema, primero comuníquese directamente con las líneas o canales oficiales y coménteles el mensaje que recibió.

¿Qué hacer?

Lo más aconsejable, en estos casos, es desinstalar WhatsApp de su celular, reinstalarlo y pegar el código de seguridad. De esa manera cerrará sesión en otros dispositivos que no son suyos o les pertenecen a extraños.



También active inmediatamente en su cuenta la verificación en dos pasos, la cual la encuentra en ajustes o configuración, en el apartado de 'cuenta'. Con eso, usted podrá adicionar un código de seis dígitos para poder ingresar a la cuenta, por lo que el atacante no podrá ingresar al perfil ya que no cuenta con esta contraseña.



Si tiene algún problema o necesita reportarlo, escriba a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.



También se puede hacer la misma solicitud desde su iPhone.



Ahora, si necesita hacer una consulta general, puede rellenar el formulario usando este enlace.

