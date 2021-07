WhatsApp: Cómo evitar que los archivos se guarden en la galería

Por WhatsApp no solamente circulan mensajes de texto, sino también audios, gifs, imágenes y videos. En ocasiones, puede llegar a ser molesto el gran número de archivos poco útiles que almacena el dispositivo móvil en donde tiene instalada la aplicación.



Si a usted no le interesa ver ciertos archivos multimedia provenientes de WhatsApp en su galería, existe una sencilla configuración que puede implementar. Le explicamos los pasos a seguir.

"Cuando descargas un archivo multimedia desde WhatsApp, este se guarda automáticamente en la galería de tu teléfono. La opción Visibilidad de archivos multimedia se activa de forma predeterminada", explica un artículo del Centro de ayuda de la aplicación.



Precisamente dicha opción que está por defecto en la aplicación es la que se alterará para evitar que los archivos multimedia recibidos (fotografías y videos, por ejemplo) queden almacenados en la 'galería' del teléfono móvil.



Estos son los pasos para desactivar la función en todos los chats:



1. Abra WhatsApp

2. Toque el ícono de los tres puntos verticales ubicado en la parte superior derecha ('Más opciones').

3. Pulse en 'Ajustes' y, luego, en 'Chats'.

4. Desactive la opción de 'Visibilidad de archivos multimedia'.



No obstante, si quiere aplicar esta opción para un chat grupal o individual en particular, deberá atender a las siguientes indicaciones:



1. Abra el chat individual o de grupo.

2. Toque el ícono de los tres puntos verticales ubicado en la parte superior derecha ('Más opciones').

3. Seleccione 'Ver contacto' o 'Info. del grupo'.

4. Pulse sobre 'Visibilidad de archivos multimedia'.

5. En las opciones desplegadas, escoja 'No' y luego toque 'Ok'.



WhatsApp aclara que el cambio no afectará los archivos que había recibido hasta ahora y que, por ende, aparecen en la galería de su celular.



