El paso a paso para enviar mensajes de voz desde WhatsApp web

El uso de la aplicación Whats App en los equipos portátiles es una funcionalidad que utilizan millones de personas en el mundo, debido a que permite agilizar la redacción de mensajes en paralelo con la realización de otras actividades laborales y académicas, entre otras.



Y si bien los mensajes de voz que se pueden enviar ayudan a la comunicación cuando no se puede escribir, esta función también puede ser utilizada en el computador de su casa o portátil, en estos sencillos pasos que acá le explicamos.

Al igual que en la versión de móviles, los mensajes de voz en WhatsApp Web pueden grabarse desde la misma ventana de chat gracias al icono del micrófono, localizado a la derecha del cuadro donde se escribe el texto de los mensajes.



Para ello, el usuario solo necesita dar clic allí y permanecer pulsando el botón izquierdo del mouse mientras habla al micrófono que está conectado al computador. Es posible que la aplicación le pregunte si quiere permitir el uso del micrófono.



Una vez suelte el botón del mouse, puede comenzar a grabar su mensaje como lo hace normalmente y verá que aparecen dos íconos. El primero es una equis (X) que puede elegir para anular la acción, y el otro es ícono que popularmente se conoce como chulo, para enviar el mensaje.



El mensaje de voz se envía al contacto elegido, incluyendo los grupos, para que pueda ser escuchado.



Si bien es claro que el envío de mensajes funciona con un micrófono que la mayoría de veces se utiliza en un computador portátil, pero su utilización no es tan masiva en computadores de escritorio.



Por ello, si el usuario va a enviar el mensaje y no tiene micrófono conectado, WhatsApp Web le avisa que no cuenta con micrófono.



Igualmente, algo destacable de esta función de WhatsApp Web, es que también cuenta con notificación de recibido del mensajes, de forma idéntica a los celulares y que se identifica por el doble chulo azul, que igualmente muchos usuarios desactivan.



Así, cuando el mensaje de voz es enviado, el icono del micrófono que lo acompaña se muestra verde hasta que es escuchado por el interlocutor, luego de lo cual pasa a color. Además, el propio usuario que ha grabado el mensaje puede escucharlo con sólo pulsar sobre el icono play de reproducción.

