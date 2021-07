¿Cómo buscarlos? WhatsApp permitirá filtrar ‘stickers’ por categorías

WhatsApp es la red de mensajería instantánea más usada en América Latina. Sus 5 mil 600 millones de descargas, desde su lanzamiento en 2014, respaldan esta afirmación. Sumado a esto, se estima que hay más de 2 mil millones de usuarios activos cada mes.



Esta aplicación se ha convertido en una de las preferidas por miles de internautas, ya que permite entablar conversaciones a través de mensajes de texto, notas de voz, emojis y los convencionales ‘stickers’.



Precisamente estos últimos han sido una de las formas de comunicación no verbal más exitosas que ha promovido WhatsApp, aunque inicialmente fue conocida por la también aplicación de mensajería Telegram.



Para los usuarios, compartir e intercambiar ‘sticker’ se ha vuelto frecuente para alegrar y divertirse en medio de algunas conversaciones. Sin embargo, a la hora de seleccionarlos existía un pequeño inconveniente y es que no era tan fácil encontrarlos, ya que se archivaban en orden de guardado.



No obstante, la más reciente actualización de la aplicación le permite a los usuarios encontrar sus pegatinas y catalogarlas en secciones como ‘Amor’, ‘Saludo’, ‘Feliz’, ‘Triste’, ‘Enojado’ y ‘Celebración’.



Esto, sin duda, facilitará el acceso y dejará atrás los segundos e incluso minutos de búsqueda para hallar el ‘sticker’ indicado para la conversación.



Ahora serán archivados en carpetas que facilitan su uso. Foto: Twitter

Cómo buscarlos

Esta nueva opción se encuentra disponible por ahora en las cuentas de ‘WhatsApp Beta’, la versión de prueba que permite acceder a las funciones del servicio antes de que se incorporen a la versión pública. En algunos dispositivos ya se encuentra habilitada.



Para saber si su celular es uno de ellos ingrese a la aplicación de WhatsApp, seleccione un chat de conversación y active el teclado. Una vez hecho esto, de clic en el icono de ‘stickers’ e inmediatamente notará que en la parte inferior izquierda le aparece una lupa.



Dando clic en esta podrá escribir una palabra para filtrar sus pegatinas o podrá remitirse a las categorías mencionadas anteriormente.



