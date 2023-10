Whatsapp comenzará a bloquear cuentas en octubre: sepa cuáles, por qué y cómo evitarlo

La plataforma de mensajería WhatsApp, la que es una de las más utilizadas en el mundo, anuncio hace pocas semanas que algunos celulares ya no podrían utilizarla.



La aplicación cada cierto tiempo realiza actualizaciones para resolver ciertos inconvenientes que reportan sus usuarios y que al solucionarlo hacen más fácil la comunicación entre sus contactos.



En la última actualización, la compañía creó, medidas que serán aplicadas a cuentas que compartan contenido sexual de menores de edad, otro tipo de usos que se le den a la aplicación que violen las políticas de la misma, al igual que el uso de aplicaciones que no están permitidas.

Así mismo, en este mes que está finalizando, se iniciará con la suspensión de cuentas que se dediquen a la difusión de mensajes con contenido sexual infantil, trabajo fraudulento, mensajes de odio y ofertas engañosas.



Por lo tanto, la compañía recomienda a todos los usuarios que eviten descargar aplicaciones fraudulentas, el compartir contenido desconocido, difusión de información falsa o amenazas, y en el caso de que usted sea administrador de un grupo de WhatsApp, tenga en cuenta que este no incumpla las normas y políticas de la aplicación.



Así mismo, la compañía suspenderán cuentas que no estén actualizadas con la parte de verificación.



Algunas versiones de Android antiguas ya no podrán hacer uso de la aplicación en distintos celulares y no se les permitirá hacer las actualizaciones correspondientes.

Celulares como el Huawei Ascend G525, Samsung Galaxy S plus, Lenovo A 660, Samsung Galaxy S3 mini, ZTE Grand X pro, entre otros, no podrán utilizar más WhatsApp.



La recomendación es verificar la serie de su teléfono celular, observar que tenga la última actualización del software y de la aplicación.



Si al verificar esta información no tiene la última versión de su software, actualícelo cuanto antes para seguir utilizando la aplicación de mensajería sin problema.

Nuevas actualizaciones de WhatsApp

La aplicación de mensajería WhatsApp trabaja arduamente en sus próximas actualizaciones, las cuales ofrecerán una serie de herramientas nuevas para mejorar la experiencia de los usuarios en el servicio móvil.



Sin embargo, no todas las noticias son positivas para los usuarios de WhatsApp, ya que la compañía ha revelado que algunos dispositivos móviles dejarán de recibir estas actualizaciones. Esto significa que la aplicación dejará de funcionar en esos dispositivos.

La actualización afectará a los dispositivos con Android 4.1 y Android OS 4.4, los cuales dejarán de recibir soporte técnico y la aplicación de mensajería dejará de funcionar en ellos. Además, se ha confirmado que los requisitos mínimos para ejecutar WhatsApp en un dispositivo móvil serán un sistema Android 5.0 o superior.



La compañía ha indicado que antes de dejar de admitir un sistema operativo, enviará notificaciones a los usuarios a través de WhatsApp, recordándoles varias veces que deben actualizar su sistema operativo. También actualizarán regularmente una página web con los sistemas operativos más recientes que son compatibles.

La recomendación de la empresa es que los usuarios actualicen sus dispositivos móviles para que cuenten con al menos Android OS 5.0 y puedan seguir utilizando la aplicación sin dificultades. Con esta actualización, WhatsApp busca mejorar la calidad del servicio e implementar varias herramientas que se están desarrollando en su versión beta.

Whatsapp cambió: ahora los chats se eliminarán según su antigüedad

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

