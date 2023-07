Recientemente, se ha hecho viral en las redes sociales una cadena de WhatsApp acerca de una supuesta alerta sobre “inundación” de billetes falsos de 100 mil pesos en la calle.



Lo que supone una gran preocupación, ya que nadie quiere ser víctima de una estafa y menos con una denominación tan alta.

El mensaje inicia como una noticia de último momento afirmando que la moneda más importante que tiene el país está siendo falsificada y que para identificarlo solo hace falta estar pendiente de los últimos cuatro dígitos de su combinación serial.



“#ÚLTIMAHORA Al parecer inundaron a Colombia de billetes falsos de 100 mil pesos terminados en la serie 1883. Revisar el papel y ese número para evitar ser engañado o tumbado. Mande a los grupos de la familia”, dice el mensaje, según el diario 'El Universal'.



No obstante, es natural que la duda surja, ya que no se está exento de ser estafado con este tipo de modalidad. Sin embargo, sí se debe verificar que tan cierta es la información que se transmite por este medio.



Las redes sociales tienden a difundir datos o comunicaciones que no son ciertas, y aunque este robo es una probabilidad de que suceda, ¿qué tan cierto es que la serie de billetes AA42661883 sea falsa o este circulando?



De acuerdo con una circular externa del Banco de la República, a mediados de agosto del 2022, sobre la autenticidad de los billetes expedidos por la entidad, es mentira que exista una pieza con este número de serie.



La entidad sustenta que no identificó un ejemplar con esta combinación, así que hizo un llamado a la ciudadanía a no caer en difusiones engañosas y aprender a distinguir la veracidad del dinero.

Sobre una posible falsificación del billete de $100.000 (serie AA42661883). El @BancoRepublica informa que no se ha identificado ninguna pieza falsa con ese número de serie e invita a la ciudadanía a validar la autenticidad de nuestras especies monetarias https://t.co/cXh5M4DnMU pic.twitter.com/dH6DFYaUTF — Banco República 🇨🇴 (@BancoRepublica) August 13, 2022

Cómo puede distinguir la falsedad en los billetes

Para evitar caer en algún fraude, puede tener en cuenta los siguientes pasos que le ayudarán a verificar la autenticidad de las denominaciones que se encuentran en circulación actualmente, según la entidad.



Mire: observe las imágenes y colores del billete.

Toque: perciba al tacto el alto relieve en algunas imágenes y textos.

Levante: ponga el billete al trasluz y descubra imágenes.

Gire : revise efectos de cambio de color y movimiento al girar el papel moneda.

Compruebe: vea la fluorescencia utilizando lámparas de luz ultravioleta y verifique los micro textos utilizando una lupa de ser necesario.

Aunque esta cadena fue compartida en 2022, en caso de encontrarse nuevamente con ella, ya sea porque un familiar o conocido le reenvía el mensaje a través de WhatsApp, es de su conocimiento que esta información no es verídica.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

