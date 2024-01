Así puede registrarse en WhatsApp Business con el número de su teléfono fijo

WhatsApp Business es una plataforma creada para pequeñas o grandes empresas para generar conversaciones con los clientes, así lo expone Meta a través de la página web de la herramienta.

Entre los beneficios que se detallan en el sitio de internet, se expone que se puede llegar con mensajería instantánea a un posible comprador sin importar dónde se encuentre.

Puede ofrecer conversaciones personalizadas y ayudar a los clientes a concretar compras y, de paso ,se sientan satisfechos con la asesoría y atención recibida.

¿Cómo crear WhatsApp Business con teléfono fijo?

Por lo general, cuando se crea un perfil de WhatsApp Business se usa un número de celular personal, algo que lleva a que el emprendedor reciba no solo mensajes, sino también llamadas de los clientes en cualquier momento del día.



Por esto, se recomienda que se emplee un número móvil diferente y exclusivo para el negocio o un teléfono fijo y que el celular no sea el mismo que tiene para sus conversaciones no laborales.



Si quiere enganchar un número fijo con WhatsApp Business, puede seguir estos pasos.

Descargue y abra la aplicación WhatsApp Business a través de Google Play Store o App Store .

Lea las Condiciones del servicio de WhatsApp Business y toque en ‘ Aceptar y continuar ’.

Inicie el registro seleccionado el país de origen del negocio.

Añada el código postal del país.

Escriba el número de teléfono fijo .

Para recibir el código de registro escoja llamada en lugar de SMS.

Copie el código de seis dígitos.

Autorice el acceso a contactos y fotos, videos y archivos.

Ponga el nombre de la empresa , categoría y foto de perfil.

Agregue una descripción como los horarios de atención y un catálogo de los productos.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

