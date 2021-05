WhatsApp: ¿qué ha pasado con la activación de las nuevas políticas?

El pasado 15 de mayo, los cambios en las políticas de privacidad de la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp entraron finalmente en vigencia, después de que se aplazara la decisión por la polémica generada entre los usuarios.



A una semana en la entrada de estas nuevas medidas en la plataforma, que cuenta con más de dos mil millones de usuarios activos en todo el mundo, le contamos qué ha pasado.



En un primer instante, WhatsApp anunció que por el momento los usuarios que aún no han aceptado las nuevas reglas de juego podrán seguir usando la aplicación sin ningún tipo de problema y restricción.



“Para aquellos que aún no han tenido oportunidad de aceptar la actualización, sus cuentas no serán eliminadas ni perderán funcionalidad el 15 de mayo. Continuaremos ofreciendo recordatorios para estos usuarios dentro de WhatsApp en las próximas semanas”, señaló un vocero de las compañías.



Hasta el momento, la app no ha determinado una fecha límite exacta para que las personas acepten las medidas. En un principio, la empresa perteneciente a Facebook indicó que a las personas que no le dieron el sí a los ajustes en las políticas se les aplicaría la política de usuarios inactivos.



Esta medida contempla que después de 120 días de inactividad se procederá a eliminar la cuenta y el contenido almacenado en ella quedará en el dispositivo del usuario hasta que este elimine la aplicación del celular.



La decisión de WhatsApp no ha sido vista con buenos ojos por algunos gobiernos. En la región, Brasil y Argentina anunciaron medidas por los ajustes en la plataforma.



En el caso de Brasil, el pasado 7 de mayo el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), el Ministerio Público Federal (MPF), la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) y la Secretaría Nacional del Consumidor le solicitaron a WhatsApp suspender la entrada en vigencia de la medida.



Así mismo, las autoridades brasileñas pidieron que no se restringiera el acceso de los usuarios a la plataforma, en el caso de que aún no estuvieran de acuerdo con las nuevas políticas. Decisión que finalmente fue adoptada por la plataforma, aunque es de forma temporal.



Por otro lado, las autoridades en Argentina emitieron una medida cautelar en la última semana para que "se abstenga de implementar y/o suspenda" la actualización de las condiciones de servicio y política de privacidad de WhatsApp durante 180 días o hasta que acabe la investigación en curso por presunta "conducta anticompetitiva de abuso de posición dominante".

Las nuevas políticas comenzaron a regir el pasado 15 de mayo. Foto: iStock

El pasado 13 de mayo, la Secretaría instruyó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia abrir una investigación de oficio sobre las nuevas condiciones impuestas a los usuarios de la aplicación, lo cual, "junto con otras prácticas de empresas del grupo económico al que pertenece" podrían configurar una "conducta anticompetitiva de abuso de posición dominante".



"Dada la alta cantidad de usuarios en la República Argentina, existen indicios preliminares que Facebook goza de una posición dominante en el mercado, a través de sus redes sociales Facebook e Instagram, así como a través de la plataforma de mensajería de WhatsApp", enfatiza el aviso oficial. Se indica que, "de verificarse el intercambio de información de los usuarios establecida para el día 15 de mayo del corriente año", se estaría "conformando una base de datos de usuarios con un nivel de detalle no replicable por otras empresas, dando lugar a potenciales conductas exclusorias y explotativas".



India es el otro país que ha manifestado su inconformidad con la medida anunciada por WhatsApp desde principios de este año. El Ministerio de Electrónicos y el Ministerio de Tecnología e Información de ese país le enviaron una carta a Facebook solicitando el retiro de las nuevas políticas.



Las autoridades en India señalaron que los cambios afectan la privacidad y seguridad de los 400 millones de usuarios que tiene la plataforma en el país asiático.



“Es irresponsable usar su posición para aprovecharse e imponer estos términos y condiciones. Particularmente aquellos que discriminan a los usuarios indios frente a los usuarios en Europa”, señala una parte de la carta que enviaron las autoridades a Facebook.

¿Qué pasa si no acepto?

Aunque la aplicación de mensajería señaló que aún los usuarios tendrán unas semanas para aceptar los cambios, con el tiempo las personas tendrán un acceso limitado a las funciones de la plataforma y no será al mismo tiempo para todas las cuentas.



Entre esto se contempla que no se pueda acceder a la lista de los chat, pero podrá recibir llamadas y videollamadas. Después de una semana, no se podrá recibir ningún tipo de comunicación en la plataforma, incluidos los mensajes de texto.

