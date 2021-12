Esta semana WhatsApp anunció una nueva actualización que permite a los usuarios activar de manera predeterminada los mensajes temporales en todos los chats nuevos. Es decir, en las nuevas conversaciones los mensajes desaparecerán después de un tiempo, si así lo quiere cada uno.



Las opciones de tiempo que habilitó WhatsApp para esta herramienta son: 24 horas, 7 días y 90 días.



Tenga en cuenta que si activa la configuración, todos los chats nuevos se borrarán después del lapso de tiempo escogido. Sin embargo, si así lo desea y necesita que una conversación particular no se borre, es muy sencillo revertir la configuración de un chat en específico.



Quienes elijan activar los mensajes temporales predeterminados verán un mensaje en sus chats que les informa a los participantes que esa es la configuración seleccionada. Así queda claro que la elección se aplica a todas las conversaciones en WhatsApp desde ese momento en adelante y que no es algo personal con nadie.



Las conversaciones y chats antiguos (previos a la actualización) no se afectarán de ninguna manera.



¿Cómo activar la nueva configuración en WhatsApp?

Para comenzar a usar mensajes temporales de manera predeterminada, vaya a Configuración de privacidad y seleccione "Duración predeterminada".



NOTA: Es probable que la actualización aún no esté disponible en su dispositivo. Será cuestión de días para que todos los usuarios puedan activar la configuración.



