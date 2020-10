Así puede evitar que lo agreguen a grupos de WhatsApp sin su permiso

Puede que para usted sea molesto que cualquier persona lo pueda agregar en un grupo de WhatsApp sin su permiso y comience a recibir mensajes que usted no desea. Si este es su caso o simplemente quiere tener más privacidad y control de su cuenta de WhatsApp, la aplicación le permite configurar la plataforma para que ni sus contactos o cualquier persona pueda agregarlo a un grupo.



Para activar esta opción, lo que debe hacer es abrir su aplicación, ir al apartado de ajustes en la parte superior derecha. Luego oprimir en 'Cuenta', después en 'Privacidad' y buscar la opción de grupos.



De forma predeterminada, WhatsApp tiene esta opción con todos, es decir, cualquier persona, incluso si no lo tienen agregado en los contactos. Ahora que está allí, tendrá tres opciones; la primera es dejar en 'Todos', la segunda 'Mis Contactos' con la que solo las personas que tenga agregadas lo podrán ingresar a un grupo y la última, 'Mis Contactos Excepto...'.

Estos son los pasos para evitar que lo agreguen a grupos de WhatsApp. Foto: Tecnósfera

Esta última opción es funcional si quiere que nadie lo agregue a un grupo; lo que debe hacer es seleccionar esta opción y poner a todos sus contactos como bloqueados para agregarlo a grupos (hay una opción en la parte superior derecha para hacerlo).



Estas son las tres opciones disponibles en la aplicación. Foto: Tecnósfera

Al hacer esto, lo que sucede es que la persona que lo quiera agregar al grupo tendrá que enviarle una solicitud primero a su chat y allí usted podrá elegir si entra o no. Después de habilitar esto tendrá control total de dónde está y dónde no. Así no tendrá que salirse del grupo más adelante si es que no quiere estar ahí.

Estas invitaciones estarán disponibles por tres días, después de eso perderán vigencia y tendrán que volverlo a invitar.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET