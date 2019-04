Así puede escribirle a un contacto en WhatsApp sin agregarlo

WhatsApp es el servicio de mensajería más utilizado del mundo. Muchos usuarios han tenido que contactar a alguien vía WhatsApp para una única ocasión, como para hacer una consulta o solicitar algo y para esto, se suele añadir el contacto al directorio, lo que puede terminar llenando la agenda con números para un solo uso.

Esta ha sido una de las grandes críticas de los usuarios al gigante de la mensajería, pues el hecho de agregar contactos no frecuentes es una tarea engorrosa que muchos quieren evitar. Con solo un 'truquito' que no requiere mayores esfuerzos, usted podrá iniciar una conversación con un contacto al que no tenga agregado en la libreta de direcciones. El método funciona en dispositivos Android y iOS y no requiere aplicaciones de terceros.

Para hacerlo siga estos pasos:

Abra WhatsApp Web en el navegador de su computador, tablet o celular. Copie y pegue este enlace en el buscador. El link pertenece a la página legítima de WhatsApp, y por lo tanto es completamente seguro.​ https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXXX Inmediatamente, la página le informará que el enlace es incorrecto. Pero no se alarme, siga los pasos.

Tutorial: ¿Cómo hablarle a un contacto en WhatsApp sin agregarlo? Foto: Tomado de WhatsApp Web

Elimine las "X" del link y reemplácelas por el número telefónico al cual desea escribir, incluyendo el indicativo del país. En el caso de Colombia, quedaría así: https://api.whatsapp.com/send?phone=57XXXXXXXXX El enlace lo redireccionará a un sitio web oficial de WhatsApp. En esa ventana usted tendrá que aprobar la autorización para enviar mensajes al teléfono indicado. ¡Y listo! Ya puede chatear con un usuario que no está en su lista de teléfonos.

Tutorial: ¿Cómo escribirle a un contacto en WhatsApp sin agregarlo? Foto: Tomado de WhatsApp Web

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET