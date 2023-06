WhatsApp está estrenando una nueva pestaña llamada 'novedades', donde los usuarios encontrarán los estados y canales que decidan seguir, separados de sus chats con familiares, amigos y comunidades.

La nueva función de canales, es una herramienta de transmisión unidireccional para que los administradores envíen texto, fotos, videos, stickers y encuestas.



La idea es que medios, empresas, equipos, o influencers tengan un medio para enviar notificaciones a los WhatsApp de las personas y además cada uno pueda elegir de quien le interesa recibir información, ya sean pasatiempos, equipos deportivos, novedades de funcionarios locales y mucho más.



Además permite que se acceda a un canal desde enlaces de invitación enviados por chat o correo electrónico o publicados en línea.

Primero en Colombia

Colombia y Singapur son los dos países en donde los canales estarán disponibles primero, para crear, aprender y adaptar la experiencia. En los próximos meses, de acuerdo con Meta se pondrán a disposición en más países y permitiremos que cualquier persona pueda un canal.



"También creemos que existe la oportunidad de apoyar a los administradores ofreciéndoles una manera para que construyan un negocio en torno a su canal mediante nuestros servicios de pago ampliados, así como la capacidad de promocionar ciertos canales en el directorio para aumentar el reconocimiento", dijo la empresa.



Como la idea original de WhatsApp es enviar mensajes privados entre amigos, familiares y comunidades, la creación de Canales presenta un gran paso que nuestros usuarios habían pedido.



"Creemos que finalmente llegó el momento de integrar una herramienta de transmisión sencilla, confiable y privada. por eso la información personal tanto de administradores como de seguidores está protegida", agregó la firma

Así se ven y funcionan

El número de teléfono y foto del perfil no se mostrarán a los seguidores de un canal, además no se revelará tu número de teléfono al administrador ni a otros seguidores. El usuario decide a quién seguir y esta elección es privada.



Además el historial del canal solo estará por 30 días como máximo. Los administradores también tendrán la opción de bloquear las opciones de realizar capturas de pantalla y reenviar contenido desde el canal.



Los administradores pueden decidir quién puede seguir su canal y si quieren que su canal sea visible en el directorio o no.

