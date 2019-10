WhatsApp anunció el desbloqueo de cuentas suspendidas por broma

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp anunció este jueves que ya empezó a restablecer las cuentas de los usuarios que fueron bloqueadas la semana pasada y que habían sido víctimas de una broma que cambiaba los nombres de los grupos, según confirmaron medios de comunicación españoles.

El pasado viernes, cientos de usuarios reportaron en Twitter que sus cuentas de WhatsApp habían sido suspendidas debido a que, de un momento a otro, se encontraron con que varios de los grupos a los que pertenecían ahora tenían el nombre en inglés 'child porn', que traduce al español pornografía infantil, y que para la aplicación de mensajería hay una política de "cero tolerancia".

Según información del diario El País de España, varios usuarios reportaron que recibieron un mensaje de la compañía que decía: "suspendimos tu cuenta de WhatsApp porque violaste nuestras Condiciones del servicio. Por favor, lee este artículo para ver ejemplos de actividad que puede ocasionar la suspensión de una cuenta. En esta ocasión, hemos decidido volver a activar tu cuenta".



La comunicación también le recomienda a los usuarios evitar enviar mensajes repetidos o promocionales en los grupos. Así mismo, reitera que el uso de versiones de la aplicación no oficiales no está permitido, al igual que las herramientas de automatización web, dispositivos con acceso root o que tengan jailbreak (incluidos los emuladores) u otros dispositivos no compatibles.

Facebook, compañía propietaria de WhatsApp, ha venido trabajando en el endurecimiento de las medidas para bloquear a usuarios que compartan material en el que se abuse sexualmente de menores de edad. Esta política se tomó luego de que dos organizaciones no gubernamentales israelíes rastrearon y denunciaron varios de estos casos.



Para ese momento, Facebook respondió con el bloqueo de más de 130 mil usuarios de la aplicación de mensajería, según reportó el 'Financial Times'.



De hecho, en los términos de uso que aparecen publicados en la página oficial del servicio de mensajería, se especifica que la aplicación busca "mantener la seguridad de la plataforma y la red, verificar cuentas y actividad, luchar contra conductas perjudiciales,(...) garantizar la seguridad de los menores de edad, incluido tomar las medidas necesarias para impedir la explotación o cualquier otro tipo de daño a los que estas personas puedan ser particularmente vulnerables".



A pesar de que los mensajes de WhatsApp se encuentran encriptados de punta a punta, la compañía sí puede ver datos como el nombre del grupo y además puede monitorear la actividad dentro de él.



Mediante este sistema, WhatsApp ha bloqueado 250.000 números mensualmente durante los últimos tres meses. Así lo confirmó la empresa en comunicación con el diario español.





