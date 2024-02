WhatsApp actualiza su ‘modo infiel’: ¿cómo funciona la nueva herramienta?

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas para comunicarse entre amigos y en el trabajo, sin embargo, hay muchos mensajes que son confidenciales que muchas personas quieren mantener en secreto por una u otra razón.



En la plataforma, seguramente muchos usuarios mantienen guardados muchos secretos o que en algún momento les puede servir para probar o demostrar algo, por lo tanto, buscan herramientas para que nadie tenga acceso a esa información.

Los desarrolladores de la aplicación, en las últimas semanas han creado herramientas para proteger la privacidad de estos chats, por lo que en la actualidad este servicio de mensajería instantánea proporciona la opción de la creación de un código o huella dactilar para que solo el propietario del teléfono celular pueda acceder a ellas.



De esta forma, también se evitará que mientras se encuentra en compañía de amigos, familiares o la pareja, no le lleguen notificaciones de ciertos chats, que no quiere que se revelen.



¿Cómo bloquear los chats en Whatsapp?

Muchas personas desean ocultar chat con datos confidenciales, pero otros, usarán el código para evitar que sus parejas espíen sus chats. Foto: iStock

- En el caso de Android, debe ingresar al Chat que quiere bloquear y hacer clic en los tres puntos.



- Luego escoger a la opción de bloquear Chat.



- Allí se proporcionará la opción de crear un código secreto para el bloqueo de todos los chats que usted desee o si quiere a través del bloque con huella digital.



- En un iOS, puede mantener pulsado por algunos segundos el Chat que quiere bloquear.



- Allí se desprenderán unas opciones entre las cuales se encuentran bloqueo de Chat.



- Allí saldrá un mensaje en el que se le informa que el Chat en cuestión se bloqueara por medio de la Face ID.



Para revisar alguno de los chats bloqueados, deberá ir a la carpeta de chats bloqueados o para desbloquearlo deberá deslizar el chat y escoger la opción 'desbloquear'.



De esta forma, esta será la única manera de acceder a sus chats ocultos, ya sea por medio del Face ID en el caso de iOS o un código oculto en Android.



Cabe resaltar que el código secreto que usted cree debe ser diferente al que utiliza para desbloquear el celular o también la aplicación completa de WhatsApp.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

