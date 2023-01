Con el auge constante que tiene WhatsApp en este momento, donde la tecnología y las herramientas de comunicación digitales se convierten en aliadas de las personas, la seguridad de la información juega un papel fundamental.



A pesar de que ya se puede cuidar del acceso a los chats, e incluso los usuarios pueden llegar a ponerle clave u otro sistema de seguridad a la aplicación, todavía existen formas de burlar parte de la seguridad y espiar WhatsApp.



Puede leer: Las apuestas que harán las empresas de tecnología en el CES​

Para esto, le traemos una serie de consejos con los que elevará la seguridad de sus chats.



Una de las primeras recomendaciones es evaluar si su clave es lo suficientemente fuerte para cuidar de los datos. Puede generar una en específico para WhatsApp (aquí le explicamos cómo) o también puede asignar una contraseña para todo el dispositivo.



Más noticias: WhatsApp Plus: ¿qué problemas puede traer la nueva versión para 2023?



También tiene que tener en cuenta que la verificación de dos pasos siempre será una excelente aliada para estos casos. Este sistema le pedirá de vez en cuando la contraseña asignada previamente para verificar que es usted quien está accediendo a la cuenta de WhatsApp.



Entre cada cierto periodo de tiempo, como por ejemplo cada dos semanas, a verificar cuáles son los dispositivos donde tiene abierta la aplicación de WhatsApp y en caso de notar que alguno de ellos no corresponda a uno conocido proceda a cerrarlo automáticamente.



Lea también: Código postal: ¿cómo y por qué se lo inventaron?



En caso de que no desee que nadie lea algún detalle, por pequeño que sea, de su aplicación, puede entrar a configuración, luego ir al apartado de notificaciones y entonces desactivar la previsualización. Con esto, no tendrá ninguna información sobre los mensajes, solamente el nombre de quien se lo envió.



Por último, puede analizar si es necesario que tenga un antivirus en su celular para cuidarlo de ataques o de alguna amenaza cibernética con la que puedan extraer información sensible de su dispositivo.

También puede leer:

Elon Musk recorta gastos de Twitter tras temporada de pérdidas

Le contamos todo sobre los cambios en la navegación del 'feed' en Twitter