Los posibles riesgos detrás de las versiones alternas de WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas del mundo y cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en el planeta, que pueden comunicarse desde cualquier lugar en tiempo real.



Y desde hace algún tiempo también existen diferentes aplicaciones alternas a la original que se escucha de WhatsApp Plus y otras aplicaciones que ofrecen diferentes servicios extras, pero que son mal vistas por la plataforma original. ¿Es seguro tenerlas?

Una de las aplicaciones es WhatsApp Plus, la cual permite chatear, enviar fotos, emojis, videos y documentos al igual que la original, pero también cambiar el color de los chats y la plataforma. Además, cuenta con otras funciones que ayudan a tener una mejor experiencia de usuario.



En la última versión de esta 'app' alterna se agregó ‘habilitar chats’ y ‘grupos separados’, ocultar el estado de visualización, cambiar colores y personalizar su aplicación. También puede ‘desaparecer’ para algunos contactos y cambiar su última conexión a una hora diferente y personalizar su confirmación de lectura ('checks' azules) según el contacto.



A diferencia de la versión original, esta ofrece aún mayor personalización, tanto visual como en herramientas para ocultar diferente información a sus contactos, lo que no se puede realizar en el WhatsApp que se encuentra en las tiendas de aplicaciones.

No obstante sus nuevas funciones, la verdad es que al no ser oficial puede tener hacia el futuro muchos problemas que pueden derivar en un bloqueo de su número.



Además, tenga en cuenta que WhatsApp Plus no tiene chats cifrados, lo cual significa que cualquier persona podría acceder a sus conversaciones o las de terceros sin que usted se entere y sus datos podrían estar comprometidos para ataques, estafas o robos en línea.



Así mismo, la aplicación accede a su lista de contactos, por lo que se podrían generar filtraciones de números o algunos problemas podrían derivarse de ciberataques a esta aplicación que podrían comprometer su seguridad.



Por esta razón, la semana pasada, los desarrolladores de WhatsApp enfatizaron en que empezarán a suspender cuentas de usuarios que estén utilizando aplicaciones como WhatsApp Plus o GB WhatsApp de forma temporal. Esta decisión, aseguran desde la compañía, está centrada en la seguridad de los usuarios y no en limitar la libertad de uso.



Cuando se entra a WhatsApp utilizando una aplicación de terceros, lo que sucede es que ya no depende de las políticas de privacidad de esa aplicación, que de una u otra manera está regulada y cuenta con protección de los datos personales de quienes la usan.



Datos expuestos a terceros

Al utilizar estas aplicaciones de terceros, el usuario acepta los permisos de acceso a diferentes permisos en su teléfono celular, entre los cuales se encuentran las llamadas, contactos, fotos, cámara, así como ejecutar aplicaciones o cerrar otras y hasta obtener datos de uso de la red wifi. En parte, los mismos que pide WhatsApp, pero sin que sus desarrolladores estén bajo vigilancia de control para saber qué es lo que hacen con todos estos datos.



Es bien sabido que descargar aplicaciones fuera de las diferentes tiendas de aplicaciones puede representar riesgos para usted y su dispositivo.



Tanto Google Play Store como la Apple App Store tienen métodos para identificar 'apps' maliciosas. Sin embargo, con descargas de 'apks' no hay forma de saber qué es realmente lo que está descargando y si esto que ahora tiene instalado en su teléfono es completamente seguro.



En ese sentido, voceros de la plataforma afirmaron también que aquellas personas que fueron bloqueadas temporalmente serán bloqueadas de forma permanente en caso de no migrar a la versión oficial una vez se les vuelva a activar su cuenta.



“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, dijeron desde la 'app'.



Expertos en ciberseguridad explican que no necesariamente todas las aplicaciones que están afuera de las tiendas son peligrosas, pero que siempre existe un riesgo latente de que alguna pueda venir infectada y usted sea un objetivo vulnerable.

Recuerde que si usted ve el mensaje ‘Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp. Contacta con Soporte para recibir ayuda’, es posiblemente porque su actividad violó las condiciones de servicio. Pero si usted cree que no ha sido así, los desarrolladores señalan que deberá ir al apartado de contacto para que puedan revisar su caso y darle solución.



La mejor recomendación es utilizar la versión original de la aplicación y si usted quiere algunas características que esta no tiene, contemplar algunas alternativas de aplicaciones de mensajería instantánea que también son muy completas y seguras.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

EL TIEMPO

​En Twitter: @tecnosferaET

